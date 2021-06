Koronavírus: a delta variánsra nyitunk?

Az új mutáns miatt a világ legátoltottabb országaiban is indul az új járványhullám. A szakértők óvatosságra intenek, mi újabb lazításokra készülünk.

A világ egyik legátoltottabb országának számító Izraelben is növekedésnek indult az új koronavírus-fertőzöttek száma múlt hét elején. A vakcinációban ugyancsak élenjáró Nagy-Britanniában pedig a minap elhalasztották egy hónappal a június 21-re tervezett újranyitást, mert egyre több embert fertőz meg a delta variáns - írja a Népszava.

99 százalékos hatékonyságú vakcina kellene a delta variáns ellen. Fotó: Getty Images

Dupla halálozási rátát jósolnak

Izraelben és az Egyesült Királyságban elindult az újabb járványhullám - magyarázta a jelenséget Vattay Gábor egyetemi tanár, az ELTE TTK Fizikai Intézetének munkatársa a Növekedés.hu online gazdasági lap által szervezett Medicina konferencián. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 15 naponként duplázódik - mutatott rá a járványmodellezéssel foglalkozó szakember. A vírus kétszeres sebességgel terjed, mint a korábbi variációi, és dupla halálozási rátát jósolnak a szakértők.

Az újabb járványhullámok ellen az jelentené a legnagyobb biztonságot, ha 99 százalékos hatékonyságú vakcinával lenne beoltva a lakosság 100 százaléka. Ha ugyanis nem elég hatékony a vakcina, hasonló jelenség játszódik le, mint az antibiotikum-rezisztencia kialakulásánál. Ha a vírusnak marad tere szaporodni, akkor lesz alkalom a mutációk létrejöttére. Az egyre agresszívebb változatoknak pedig lesz idejük "megtanulni kikerülni" védőoltást is. Azaz az alacsony hatású vakcinák "kinevelik" az újabb mutációkat. Angliában például a lakosság 60 százaléka oltott, ám csak a felük kapott 95-97 százalékos hatékonyságú mRNS vakcinát, a gyerekek nagy része pedig egyáltalán nem kapott oltást. Mindezek alapján Vattay Gábor kalkulációjából végül az derült ki, hogy ott a lakosság 61 százaléka védtelen a delta variánssal szemben.

Aggódhatnak a kínai vakcinával oltottak

A The New York Times felhívta a figyelmet, hogy bajba kerülhetnek azok az emberek is, akik kínai vakcinát kaptak. Bahreinben, Chilében, Mongóliában és a Seychelle-szigeteken ugyanis túlnyomó többségben ezt a készítményt alkalmazták, de a magas átoltottság ellenére is sokan megfertőződtek. Igaz, a beoltottaknál kevésbé súlyos a betegség lefolyása.

Az angliai tapasztalatokból a hazai trendek is kalkulálhatók

Jelenleg Magyarországon a lakosság 48,3 százaléka kapott két oltást, és alig felüknek jutott a 95-97 százalékos hatékonyságú mRNS vakcinából. Azaz az emberek nagy része nálunk is erősen kitett a delta vírussal járó kockázatoknak. Eközben a kínai Sinopharm-vakcinából mintegy 500 ezer adag vakcinát főként az idősek körében használtak fel.

A hétvégén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra kérte az oltottakat, hogy a jövőben is viseljenek maszkot és tartsák be a távolságtartási szabályokat a delta variáns terjedésének megfékezése miatt. Közben a magyar kormány 5,5 millió legalább egyszer beoltott után újabb lazításokra készül.

