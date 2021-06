Rusvai: a delta plusz ellenállóbb

A koronavírus új variánsa olyan kezeléseken is kifog, amelyeket a súlyos állapotú COVID-betegeknél használnak.

A koronavírus Indiából indult delta variánsának újabb változata jelent meg, ez a delta plusz. Az oltottak továbbra is védettek, de ez a változat már ellenáll olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú COVID-betegeket kezelik - mondta az RTL Híradóban Rusvai Miklós víruskutató.

A vakcinák hatásosak a delta plusz ellen. Fotó: Getty Images

Főleg a nem vakcinázottak körében terjed

Az új víriáns fertőzőképessége vélhetően ugyanolyan, mint az eredeti delta variánsé, de "bizonyos kezelésekkel" szemben ellenállóbb. A vakcinák azonban hatnak ellene, legalábbis a tapasztalatok szerint a nem vakcinázottak körében terjed elsősorban. Bármely variáns ellen a vakcinázás a leghatékonyabb védezkezés - húzta alá Rusvai Miklós.

Európában egyelőre az eredeti miatt aggódnak

A delta plusz mostanra az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Lengyelországban is megjelent, Magyarországon azonban még nem azonosítottak olyan beteget, akit ez a variáns fertőzött volna meg - hangzott el az összeállításban. A Koronavírus Sajtóközpont tájékoztatása szerint nálunk a "sima" delta változatot eddig hét embernél mutatták ki.

h i r d e t é s

Koronavírus: melegben kevésbé terjed?Kattintson a válaszért.

Ősszel kezdhetjük elölről

A hátralévő két-három hónapban mindenki élvezze a maszknélküliséget, ősszel ugyanis kezdhetjük elölről - ezt már az ATV-nek mondta Rusvai. Szerinte körülbelül két-három év múlva lesz vége ennek az egésznek. Ezt követően olyan lehet a koronavírus, mint a minden évben jelentkező influenzajárvány, és a többség szervezete két-három év múlva elfogadja majd a vírus jelenlétét, hozzászokik, és nem lesz szükség évente oltásra.

A harmadik oltás beadhatóságát jelenleg is vizsgálják. Rusvai úgy véli, hogy a rizikócsoportoknak szüksége lenne rá. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a beoltottakat is arra kéri, hogy továbbra is hordajanak maszkot.

Koronavírus: az influenzavírusok több törzse is kipusztulhatott a járvány miatt. Kattintson a részletekért.