Koronavírus: jövő héten is oltanak az iskolákban

Az iskolai oltási program első fordulóján több mint kétezer helyszínen mintegy 47 ezer diákot oltottak be a koronavírus ellen. Az iskolákban beoltott diákok már az első oltás során megkapták a második oltás pontos időpontját és helyszínét, az oltóorvosok a jövő héten térnek vissza az intézményekbe. A második oltások beadása mellett azonban a még oltatlan diákok immunizálására is lehetőség nyílik, az ezzel kapcsolatos igényeket a szülőknek kell jelezniük az iskolák felé - derült ki a nemrég publikált kormányzati tájékoztatóból.

Diákok várakoznak egy erre kijelölt osztályteremben, miután beoltották őket a koronavírus ellen szeptember 3-án.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Több száz diákot immunizáltak már

Az internetes időpontfoglalással és az iskolai oltásokkal együtt már 228 ezer 12 és 17 év közötti diák adatta be magának a COVID-19 elleni oltást. A 18-19 éves korosztálynak pedig már a 61 százaléka (121 ezer fiatal) oltatta be magát. A kormány tájékoztatása szerint a kampány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, úgy vélik ugyanis, hogy a munkába járó szülőknek és a gyerekeknek is ez a legjobb.

Továbbra is lehet regisztrálni

Az összefoglaló megemlíti továbbá, hogy a 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott weboldalon keresztül, majd a regisztráció érvényesítését követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra itt. Ugyanez igaz azon pedagógusokra és iskolai dolgozókra is, akik esetleg még nem vették fel az oltást. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók pedig akár az elmaradt második oltásra, vagy a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni.

Biztos, hogy Magyarországon is lesz negyedik hullám, mert nem valószínű, hogy ami elérte a többi országot, az nálunk megállna az országhatárnál. A kérdés inkább az, hogy mennyire lesz súlyos - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.