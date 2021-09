Orbán: év végéig marad a veszélyhelyzet

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a kormány kezdeményezte az Országgyűlésnél a járvány miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását. A kormányinfón pedig jelezték, hogy a döntést majd Orbán Viktor ismerteti pénteki rádióinterjújában. A miniszterelnök végül azt közölte, hogy a gyors cselekvőképességet fenn kell tartani, ezért a rendkívüli jogrend az év végig fennmarad.

Beoltanak egy férfit a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Komka Péter

Kötelező lesz-e újra a maszk?

Az általános maszkhasználattal kapcsolatban Orbán úgy fogalmazott, hogy aki ettől jobban biztonságban érzi magát, azt bátorítja az eszköz viselésére, a megoldást azonban nem ez, nem a korlátozások, és nem is a karantén jelenti majd, hanem a koronavírus elleni védőoltás. A negyedik hullám intenzitása az oltottak számától is nagyban függ majd - jelezte.

"Jobb, ha van oltás, mint ha nincs"

Bonyolult és nehéz helyzetet idéz majd elő, hogy az idei őszi-téli időszakban egyszerre fog terjedni a koronavírus és az influenzavírus - figyelmeztetett egy hazai szakértő.

A miniszterelnök a krónikus betegeknek, a daganattal küzdőknek és az időseknek különösen ajánlja a COVID-19 vakcina beadatását, ők ugyanis közvetlen veszélyben vannak. Azonban ez a kórokozó a fiatalokat is megtalálja, így őket is az oltás felvételére biztatta. Úgy fogalmazott, az oltás olyan, mint egy golyóálló mellény. Megjegyezte továbbá, hogy széles körben biztosan nem tudják kötelezővé tenni az oltást, ezt ugyanis "nem veszi be a magyar emberek gyomra". Azzal kapcsolatban viszont még zajlik a vita, hogy az egészségügyön kívüli ágazatok munkáltatói is előírhatják-e dolgozóiknak a kötelező immunizációt.

A harmadik oltással kapcsolatban pedig azt mondta, "jobb, ha van, mint ha nincs". Elmondása szerint ha valaki most jelentkezik, az két héten belül megkaphatja az ismétlő dózist az ország bármely pontján.

Magyarországon eddig kizárólag az egészségügyi dolgozók körében tették kötelezővé a koronavírus elleni védőoltás beadatását. Elképzelhető azonban, hogy további ágazatokban is engedélyezik a cégeknek, hogy előírják munkavállalóiknak az oltottságot.