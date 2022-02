Koronavírus: itthon is megjelent a BA.2 alvariáns

Hivatalos állásfoglalásban ítélte el pénteken a MOK a hamis oltási igazolások kiadását, egyben jelezte, minden szükséges lépést megtesz az érintett orvosokkal szemben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a hazai fertőzések 94 százalékáért immár a gyorsan terjedő omikron variáns felelős, de a delta is cirkulál még az országban - mutatott rá a szakember a TV2 Mokka című műsorában. A BA.2 alvariánst lopakodó omikronnak nevezve, utalva arra, hogy ez a vírus hatékonyabban képes elbújni a kimutatására szolgáló tesztek elől. Klinikai szempontból ugyanakkor nem sokban tér el az omikron eredeti, BA.1 változatától, azaz nem okoz súlyosabb megbetegedést.

Magyarországon az új fertőzések túlnyomó többségét már az omikron variáns okozza. Fotó: Getty Images

"Úgy tűnik, hogy járványügyi szempontból különösebb jelentősége talán nem lesz" - fogalmazott Müller Cecília a BA.2-ről. Hozzátette, hogy a vírusváltozat már több európai országban is jelen van, illetve van, ahol már ez okozza az új fertőzések akár 15 százalékát. A mostani járványhullámról szólva kifejtette, bár még mindig magas napi esetszámokat azonosítanak, némi csökkenő tendencia mutatkozik azonban már ebben. Óvatosságra ad okot viszont, hogy a szennyvízben továbbra is emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, még ha nem is olyan meredeken, mint az elmúlt időszakban.

Mint azt megírtuk, péntek reggelig 16435 új fertőzöttet regisztráltak az országban, valamint egy nap alatt 105 beteg elhunyt COVID-19-hez köthetően. A járvány halálos áldozatainak száma ezzel immár 41741-re emelkedett. Kórházban jelenleg 4588 fertőzöttet kezelnek, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő tudományos bizonyíték ahhoz, hogy javasolják a COVID-19 elleni negyedik oltás beadását.