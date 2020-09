Koronavírus: itt a 2. hullám, de az ország nem áll le

A koronavírus-járványról szóló nemzeti konzultáción emberek egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy Magyarországnak működnie kell, és nem engedhető meg, hogy a vírus újra megbénítsa az országot - mondta Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában. Hozzátette, a második hullám elleni védekezésre már megvan a haditerv, amely elsősorban a konzultációs válaszokon és a szakértői véleményeken alapul.

Nem lesznek szigorú korlátozások

A koronavírus-járvány első hulláma idején szigorú korlátozásokat vezettek be Magyarországon, most azonban épp az ellenkezőjére készül a kormány - jelentette ki a miniszterelnök. "A cél most nem az, hogy mindenki maradjon otthon és álljon meg az ország. A cél az, hogy megvédjük Magyarország működőképességét" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az idősek védelme viszont ugyanúgy a fókuszban marad.

Nem engedhető meg, hogy a koronavírus újra megbénítsa az országot.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ennek értelmében újbóli országos intézménybezárásokra sem számíthatunk, és egy adott iskola is csak akkor csukja be kapuit, ha a koronavírus-fertőzöttek izolálása nem vezet a kívánt eredményhez. Ha tehát az érintett osztály elszigetelése sem állítja meg a kór terjedését, akkor bezárhatják a tanintézményt, de azt is csak úgy, ha közben a nem fertőzött gyermekek felügyeletét biztosítják, hogy a szülők folytatni tudják a munkát - ismertette. A miniszterelnök megemlítette továbbá, hogy szükség esetén kibővíthetik a kötelező maszkviselést, az iskoláknál pedig bevezethetik a testhőmérséklet-mérést a belépéskor. Tervben van az is, hogy mindenkinek ingyenesen biztosítsák az influenza elleni védőoltást, a koronavírusteszteket pedig hatósági árassá teszik, hogy a jelenlegi 30 ezer forintnál olcsóbban is hozzá lehessen jutni.

Felkészült az egészségügy

A péntek délelőtti kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a szerdai kormányülésen meghozott döntések részleteit. Tájékoztatása szerint a kormány 3 célt tűzött ki a koronavírus-járvány második hullámának idejére: a védekezéshez szükséges feltételek - kóházi ágyak, lélegeztetőgépek, védőeszközök - biztosítását, a járványügyi szabályok betartatását, és a gazdaság működésének fenntartását. Mint mondta, az egészségügyet már felkészítették, az élet- és egészségvédelemhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a gazdaságpolitikai intézkedésekre pedig már több mint 2000 milliárd forintot költöttek.

Kiemelte, hogy a munkahelyek megtartása, valamint az óvodák és az iskolák lehető legzavartalanabb működtetése most a legfontosabb, vagyis az, hogy "a normális élet működése mellett a gazdaság is működhessen". Emellett azonban az idősek védelméről sem szabad megfeledkezni, ezért fontolgatják a koronavírus-járvány tavaszi hullámából már jól ismert, időseknek fenntartott idősáv újbóli bevezetését - tette hozzá. Kitért arra is, hogy a munkáltatók saját hatáskörben dönthetnek az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban.

