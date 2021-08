Koronavírus: ilyen mellékhatást okozhat a Janssen-vakcina

Egy hazai virológus ezt még nyáron meg kellene tennünk - kattintson!

Az EMA szerint az alacsony vérlemezkeszám előfordulásának esélyét is szerepeltetni kell a Janssen-vakcina lehetséges mellékhatásai között. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az immunológiai okok miatt lecsökkenő vérlemezkeszám (immuntrombocitopénia) előfordulásának, azaz a véralvadási nehézségnek az esélye rendkívül alacsony az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Janssen-vakcina esetében.

Oltáshoz készítik elő a Janssen egyadagos vakcináját a székesfehérváron. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ezeket tapasztalhatjuk oltás után

A tájékoztatás szerint az uniós ügynökség illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) a vakcina vizsgálatakor arra a következtetésre jutott, hogy a koronavírus elleni oltóanyag beadását követően szédülés, fülzúgás, vagy fülcsengés fordulhat elő, és ezen tünetek összefüggésbe hozhatók a szorongással kapcsolatos reakciókkal. Ennek fényében a szakértői bizottság azt javasolta, hogy az egészségügyi szakembereknek a felsorolt tünetekre figyelmeztetniük kell azokat, akik ezt a vakcinát kapják.

Még mindig több az előny, mint a kockázat

Az oltóanyag előnyei mindezekkel együtt továbbra is felülmúlják az esetleges mellékhatások kockázatait - hangsúlyozta az EMA. Az uniós gyógyszerügynökség közölte továbbá, hogy a vizsgálatok eddig nem állapítottak meg okozati összefüggést a COVID-19 elleni vakcinák és a menstruációs rendellenességek között. Menstruációs rendellenességek nagyon gyakoriak, és alapbetegség nélkül is, például stressz vagy fáradtság hatására is előfordulhatnak - tették hozzá.

