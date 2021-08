Virológus: ezt még nyáron meg kellene tennünk

Koronavírus: még veszélyesebb mutánsok alakulhatnak ki - kattintson!

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, Rusvai Miklós szerint az iskolakezdés, az őszi időjárás, valamint a külföldi nyaralásból hazatérő vírushordozók robbantják majd be itthon a koronavírus-járvány negyedik hullámát. Legújabb nyilatkozatában pedig már arra is kitért a szakember, hogy a következő tíz napban még egyáltalán nem valószínű, hogy begyorsul a járvány, ugyanis a légzőszervi vírusok - köztük a koronavírus - nem kedveli a száraz, meleg időt.

Koronavírus elleni oltásra várakozók a miskolci kórházban. Fotó: MTI/Vajda János

h i r d e t é s

Sokan nem kérik az oltást. Miért?

A virológus szerint sokféle oka lehet annak, hogy a veszélyeztetettek között is vannak olyanok, akik még nem oltatták be magukat az új típusú koronavírus ellen. Persze vannak olyanok, akiknek egészségi állapotuk miatt nem adható be a vakcina, de egyesek információhiányból vagy fals információkból adódóan nem kérték a védőoltást. Néhány személynél pedig a regisztráció okoz nehézségeket, például technikai hiányosságok miatt. Pedig a szakértő szerint nagyon fontos lenne, hogy minél többen beoltassák magukat még most, amikor a járványnak egy nyugodtabb szakaszát éljük.

Mitől függ a védettség mértéke?

A szakember elmondása szerint az oltás után az ellenanyagszint körülbelül két-három hét alatt éri el a csúcsát, majd lassan csökkenni kezd. A védettség mértékét azonban a genetika és az életkor is befolyásolhatja, a korral arányosan pedig azimmunrendszerteljesítőképessége is csökken - hívta fel a figyelmet Rusvai. Hozzátette ugyanakkor, hogy az oltásoknak köszönhetően reményei szerint az idén ősszel nem lesz annyi súlyos koronavírusos beteg, mint amennyi tavaly vagy tavasszal volt.

Egyre több adat érkezik arról, hogy a különböző vakcinák milyen hatékonysággal védenek az új koronavírus delta variánsa ellen. Mutatjuk az új híreket!