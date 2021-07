Koronavírus-oltás: nők ezreire volt ilyen hatással

A gyógyszerek és más egészségügyi termékek forgalmazását szabályozó ügynökség, az MHRA nemrég végzett egy felmérést, amelynek eredménye szerint csaknem 4 ezer nő számolt be a menstruációs ciklusát érintő változásról a koronavírus elleni vakcina beadatása után - írta meg a metro.co.uk a Sunday Times-ra hivatkozva. A nők közül 2734-en AstraZenecát, 1158-an Pfizert, 66-an pedig Modernát kaptak, és többségük a megszokottnál erősebb vérzésről számolt be az oltást követően.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

További kutatásokra lenne szükség

Vezető nőgyógyászok szerint a fenti adatokból még nem feltétlenül kell azt a következtetést levonnunk, hogy az új típusú koronavírus elleni vakcinák zavarokat okoznának a menstruációs ciklusban. Hiszen már nők milliói kapták meg a védőoltást, és ebből mindössze pár ezren jeleztek ilyen mellékhatásokat. De ettől még természetesen nem hunynak szemet efelett a szakemberek, és minden bizonnyal további kutatásokat végeznek majd a témában.

Rengeteg dolog befolyásolhatja

A szakemberek azt is kiemelték, hogy a női ciklus igen érzékeny, és több dolog is hatással lehet rá - például a koronavírus-járványból és a megváltozott életkörülményekből adódó fokozott stressz is -, továbbá a nők élete során folyamatosan változik. Így a húszas-harmincas éveinkben is előfordulhatnak ideiglenes változások a havi vérzésben, amelyek lehet, hogy épp egybeesnek a koronavírus elleni vakcina beadatásának időpontjával. Ezt erősítette meg a brit Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Kollégium (RCOG) egyik vezető munkatársa, Pat O'Brien is a metro.co.uk-nak.

Bár több nő tapasztalt erősebb vérzést a koronavírus elleni oltás után, fontos kiemelni, hogy ezek a mellékhatások többnyire elég enyhék, ezért nem tanácsos erre hivatkozva nemet mondani a vakcinára - hangsúlyozta a szakember. Megjegyezte továbbá, hogy az oltás női termékenységet befolyásoló hatására sincs semmilyen tudományos bizonyíték. Fontos ugyanakkor, hogy ha bárki bármilyen életszakaszban olyan változást tapasztalna a ciklusában, ami aggodalomra adhat okot, vagy ha a menopauza után hüvelyi vérzés jelentkezik, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

