Koronavírus: hamis vakcinákat kínálnak az interneten

Világszerte egyre több csaló kínál hamis koronavírus-oltóanyagokat, valamint azok szállításra és hűtésre alkalmas eszközöket az interneten. Sok esetben még a vakcinagyártók nevével is visszaélnek, hogy még hatékonyabb legyen az átverés - figyelmeztetett az ORFK munkatársa a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

A vakcinák megjelenése sajnos a bűnözőknek is jó lehetőséget kínált.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ne dőljünk be a csalóknak!

Az alezredes arra kér mindenkit, hogy ne rendeljünk ezekből. A valódi koronavírus-vakcinák ugyanis kereskedelmi forgalomban egyáltalán nem érhetők el, tehát interneten sem forgalmazhatóak.

A szakértő úgy fogalmazott, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta megtanultuk a gyakori és helyes kézmosást, a távolságtartást és a helyes maszkviselét is. Most pedig azt is meg kell tanulnunk, hogy bizalmatlanok legyünk az oltóanyagokat vagy más "csodaszereket" kínáló hirdetésekkel szemben, és ne dőljünk be a csalóknak - hangsúlyozta Csákó Ibolya.

