Koronavírus: hozzánk is elért a brit mutáció

Nyilvánvaló volt, hogy Magyarországot sem kerülheti el az új variáns, amely tavaly év végén bukkant fel Nagy-Britanniában. Azóta Európa-szerte egyre több helyen van jelen, és gyorsabban terjed, mint az új típusú koronavírus eredeti formája, amelyet még 2019 végén jelent meg Kínában - ismertette a szakember.

Fontos a változások követése

A tisztifőorvos elmondása szerint a hatékony gyógymódok kifejlesztése érdekében is rendkívül fontos, hogy a szakértők mindig kövessék a változásokat egy kórokozó esetében. "A koronavírus-járvány kezdete óta vizsgáljuk a vírus a mutációit, és az elejétől kezdve tudjuk, hogy ez a vírus igen változékony" - mondta Müller Cecília.

Három magyar páciens mintájában azonosították az új mutációt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Folyamatos a vakcinázás

Az országos tisztifőorvos kitért arra is, hogy Magyarországon továbbra is folyamatosan zajlik a vakcinázás, és már megkezdődött a rendvédelmi dolgozók, valamint az idősek oltásának előkészítése is. Egyúttal arra kért mindenkit, aki szeretné beoltatni magát, hogy regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

Koronavírus: egyre jobban bízunk az oltásban - részletek itt.

A tájékoztatón György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is felszólalt. Mint mondta, az oltási tervnek megfelelően zajlik az egészségügyi dolgozók, valamint és a szociális intézmények lakóinak és gondózóiknak oltása. Vasárnapig csaknem 7 ezer embert oltottak be az idősotthonokban. Tájékoztatása szerint a Moderna kedden érkezett koronavírus-vakcináival további 3600 embert tudnak beoltani. Eddig 996 dolgozó és 2395 lakó jelezte igényét.

Neves orvosprofesszorok és járványügyi szakemberek részvételével felvilágosító kampány indult Ausztriában a koronavírus elleni védőoltásról. A kampány célja, hogy hiteles szakemberek segítségével növeljék a lakosság ismereteit és bizalmát, illetve az oltási hajlandóságot. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!