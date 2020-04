Koronavírus: felkészülnek a legrosszabbra a magyar kórházak

Magyarország egyelőre még a csoportos megbetegedések szakaszában van, és az ezzel járó terhelést jelenleg jól bírja az egészségügy. Ám ha átlépünk a tömeges megbetegedések szakaszába, akkor már akár napi több száz koronavírusos beteget is el kell majd látni. Egyes európai országokban a hirtelen megugrott betegszám miatt hamar túlterheltté váltak a kórházak. Magyarország éppen ezt szeretné elkerülni, ezért hetek óta tart a magyar kórházak felkészítése - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A felkészülés lényege, hogy mindenkit el tudjanak látni.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Erre készülnek a kórházak

Az egészségügyi intézmények már eddig is bővítették kapacitásaikat, most azonban a legrosszabb forgatókönyvre készülnek fel. Az április 19-éig biztosítandó 50 százalékos ágykapacitás 32900, a következő ütemben tervezett 60 százalékos ágykapacitás pedig összesen 39500 ágyat jelent. Ennyi férőhelyet kell biztosítani szükség esetén a koronavírusos betegek ápolására. "Bízunk benne, hogy nem lesz ennyi kórházi ágyra szükség és nem lesz ennyi beteg, de sajnos ez nem zárható ki a járvány európai terjedésének dinamikáját nézve" - írják a tájékoztatóban.

A kórházak megkapták az intézményükre vonatkozó megcélzott ágyszámot, amelyet a koronavírus-járvány következő szakaszára biztosítaniuk kell. Ugyanakkor egy-egy megyén belül - a megyére előírt ágykapacitást megtartva - a kórházak lehetőséget kapnak az egymás közötti átcsoportosításra is.

A súlyos betegeket továbbra is ellátják

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a koronavírus-fertőzötteken kívül az összes egyéb beteget hazaküldenék a kórházakból. Arról, hogy melyik beteget lehet hazaküldeni és melyiket nem, a kezelő orvos, illetve az orvosi konzílium dönt a szakmai protokoll szerint.

Ahogy már mi is megírtuk, Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdai tájékoztatójában kiemelte, hogy a koronavírus-járvány idején is nagyon fontos, hogy az életmető műtéteket, illetve a páciens állapotát jelentősen javító sürgős beavatkozásokat elvégezzék. Kitért arra is, hogy jelenleg is nagy szükség van az önkéntes véradókra, hogy az országos vérkészletet biztosítani tudják.