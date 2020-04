Koronavírus: ezt vizsgálják az idősotthonokban

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Müller Cecília kedden bejelentette, hogy ezentúl országszerte ellenőrzik az idősotthonokat. Az új intézkedés összesen 1035 intézményt érint. Szerdán pedig arról beszélt a tisztifőorvos, hogy főként azt vizsgálják majd, hogy az idősotthonokban biztosítják-e a koronavírus elleni küzdelemhez szükséges védőeszközöket, betartják-e a higiéniés szabályokat, illetve minden dolgozó megkapja-e a gondozottak hatékony ellátásához és megóvásához szükséges oktatást.

Hétvégén megkezdték a fertőtlenítést a Pesti úti idősotthonban.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Több otthonban is megjelent a vírus

A tisztifőorvos megköszönte az intézményeknek az együttműködést, valamint kiemelte, hogy a jelenlegi járványhelyzetben különösen fontos feltárni az esetleges hibákat, hogy azokat még időben ki tudják javítani. Említést tett arról is, hogy az idősotthonokat a koronavírus okozta helyzet megoldódásáig folyamatosan ellátják egyéni védőeszközökkel.

"Az utóbbi napokban főként a Pesti úti otthonról beszéltünk, azonban már több intézményben - Budapesten és vidéken is - felütötte a fejét a koronavírus" - hangsúlyozta. Kiemelte azt is, hogy minden érintett intézményben jelen vannak a járványügyi szakemberek, és kiemelt figyelemmel kísérik az otthonokban fennálló helyzet alakulását.

Folyamatos a felkészülés a kórházakban

Koronavírus: ennyire biztonságos most Magyarország - részletek!

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a kórházakban több ütemben, folyamatosan zajlik a felkészülés. Ennek célja, hogy nagy számú koronavírus-fertőzött esetén is rendelkezésre álljon a megfelelő számú ágy, lélegeztetőgép és egészségügyi dolgozó. Jelenleg azonban úgy tűnik, Magyarország eddig megfelelően kezelte a járványhelyzetet - tette hozzá. "Próbáljuk a járványgörbét laposítani és minél alacsonyabban tartani, ameddig csak lehet, de sosem lehet tudni, hogy mikor nő meg nagy mértékben a fertőzések száma" - figyelmeztetett Müller Cecília. "Jól látható, hogy több európai országban is túlterheltté vált az egészségügy, ezt szeretnénk elkerülni. A folyamatos felkészülés lényege tehát az, hogy mindenki hozzájusson az ellátáshoz, akinek erre szüksége van" - fűzte hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-járvány idején is nagyon fontos, hogy az életmető műtéteket, illetve a páciens állapotát jelentősen javító sürgős beavatkozásokat elvégezzék. Kitért arra is, hogy jelenleg is nagy szükség van az önkéntes véradókra, hogy az országos vérkészletet biztosítani tudják.

A kézmosás a legjobb védekezés

Semmilyen kesztyű nem helyettesíti a gyakori és alapos kézmosást - hangsúlyozta a tisztifőorvos a koronavírus elleni egyéni védekezéssel kapcsolatban. Mint mondta, a kesztyű valóban megvédheti a kezünket a szennyeződésektől, azonban ha túl sokáig viseljük ezeket, akkor veszítenek a védőképességükből - főleg akkor, ha meg is sérül, például kiszakad a gumikesztyű. A textil kesztyűkkel kapcsolatban pedig azt javasolja, hogy hazaérkezés után azonnal mossuk ki a viselt kesztyűinket, legalább 60 Celsius-fokon.

Egy olasz orvos szerint otthoni kezeléssel megakadályozható lenne, hogy sok koronavírusos beteg kórházban kössön ki - olvassa el társportálunk, az nlc.hu erről szóló cikkét!