Koronavírus: ezért jó a többrétegű maszk

A házi készítésű vászonmaszkoknak legalább két, de inkább három rétegűeknek kell lenniük ahhoz, hogy hatékonyan megakadályozzák, hogy az orrból vagy a szájból távozó, koronavírus-részecskéket tartalmazó váladékcseppek szétterjedjenek a levegőben - számolt be róla a CNN a Thorax esettanulmánya nyomán. A portál emlékeztet arra, hogy a maszkviselés jelentősen csökkenti az esélyét annak, hogy a tünetmentes, vagy még nem diagnosztizált fertőzöttek megfertőzzenek másokat a köhögés, a tüsszentés és a beszéd közben távozó víruscseppekkel.

Sokat számít, hány rétegű maszkot viselünk. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, hány rétegű

Mivel a koronavírus-járvány elején nagy hiány alakult ki a sebészi maszkokból, egyre többen kezdtek otthoni gyártásba. Számos helyen megjelentek ajánlások a legjobb anyagokról, valamit ellepték az internetet a különböző elkészítési útmutatók, többek között a percek alatt, akár varrás nélkül is elkészíthető maszkokról. A különböző típusú házi maszkok hatékonyságáról viszont eddig még elég kevés bizonyítékot láttunk. Most azonban egy ausztrál kutatócsoport összehasonlította az egy-, két- és háromrétegű, szövetből készült maszkok teljesítőképességeit. Még egy szemléletes videón is bemutatták, hogy az egyes típusok mekkora hatékonysággal állítják meg a szájból vagy orrból távozó koronavírus-részecskéket.

Látványos különbségek

A kutatók egy LED-es világítási rendszert és egy nagysebességű kamerát használták a videó elkészítéséhez. Egy egészséges, semmilyen légúti fertőzésben nem szenvedő embert filmeztek le. Azt szemléltették, hogy alapesetben mennyi váladékcsepp távozik tüsszentés, köhögés és beszéd közben egy emberből, majd megvizsgálták azt is, hogy ezeket a cseppeket milyen hatékonysággal fogják fel az egy-, két- és háromrétegű maszkok. A felvételek alapján kijelenthető, hogy az új típusú koronavírus terjedésének megállításához egyértelműen a három rétegű maszkok a legmegfelelőbbek, de már egy egyrétegű maszk viselésével is sokat tehetünk a járvány lassítása, valamint embertársaink egészségének megóvása érdekében.

A szakértők ugyanakkor azt is kiemelték, hogy a maszk hatékonyságát nemcsak a rétegek száma, hanem például a védőeszköz archoz való illeszkedése is befolyásolja. Ha tehát valóban vigyázni akarunk másokra a koronavírus-járvány idején, akkor olyan maszkot válasszunk, amely jól rásimul az arcunkra. Fontos továbbá, hogy ne csak a szánkat, hanem az orrunkat is takarjuk el.

