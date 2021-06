Koronavírus: ez a gyermekorvosok véleménye a kamaszok oltásáról

Koronavírus: a virológus szerint ez a legokosabb, amit tehetünk - kattintson ide!

Szociális kapcsolataik révén a kamaszok nagy szerepet játszanak az új típusú koronavírus tünetmentes átadásában, amely a víruscirkuláció fenntartásával kedvez újabb mutációk kialakulásának - hívta fel a figyelmet közleményében a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE). Mint írták, afertőzéskimenetelét a gyermekek esetében sem lehet előre megjósolni, ezért súlyos szakmai hiba lenne, ha a gyermekek természetes immunitására akarnánk építeni, miközben már elérhető a biztonságosan alkalmazható és hatékony védőoltás. A fiatalok immunizálása nélkül ráadásul a nyájimmunitás is csak egy távoli álom maradna - vélik a szakemberek.

A gyerekorvosok szerint az a legjobb, ha beoltatjuk gyermekeinket. Fotó: Getty Images

Őket különösen fontos beoltani

A házi gyermekorvosok egyértelműen javasolják a 12-18 évesek beoltását. Főként a koronavírus-fertőzés szempontjából leginkább veszélyeztetettek immunizálását tartják fontosnak. Ebbe a csoportba tartoznak azok,

akik külföldi utazáson és nemzetközi tömegrendezvényeken vesznek részt,

akiknek van külföldön dolgozó hozzátartozójuk,

akik rizikócsoportba tartozó - például krónikus beteg vagy idős, de nem oltott - hozzátartozóval élnek együtt,

és akik még nem estek át a COVID-19-betegségen.

Nagy veszélyt jelent az indiai mutáns

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Indiában azonosított, delta nevet viselő koronavírus-mutáns a korábbi változatoknál is fertőzőbb. Ez a variáns már számos európai országban terjedésnek indult, és már Magyarországon is felütötte a fejét. Egyértelműen az oltatlanokra nézve rejti a legnagyobb fenyegetést. A fiatalok oltására már engedélyezett mRNS-vakcina azonban a variánsok ellen is védelmet nyújt - mutatott rá az egyesület. Hozzátették, hogy a koronavírus-járvány őszi fellángolásának rizikója lényegesen nagyobb, mint az oltás esetlegesen előforduló mellékhatásainak kockázata.

