Koronavírus: a virológus szerint ez a legokosabb, amit tehetünk

Delta variáns: egész családokat betegített meg a szomszédban - kattintson!

Anglia Európa járványlaborjává vált, ez az ország ugyanis egy igen komoly elemzési rendszerrel rendelkezik. Ennek köszönhetően pedig gyakorlatilag valós időben követhetjük, hogy éppen melyik variáns lobbantja be ismét a koronavírus-járványt. Most azt láthatjuk, hogy az új angliai esetek 90 százalékáért már az Indiában felfedezett delta variáns felelős. "Ezzel együtt születik meg a negyedik járványhullám, amely minden bizonnyal hozzánk is meg fog érkezni" - fogalmazott a közösségi oldalán megosztott posztjában Kemenesi Gábor. A virológus azt is elárulta, mire számíthatunk az új mutánstól, illetve az újabb járványhullámtól.

A negyedik hullám egyértelműen az oltatlanokat veszi majd célba. Fotó: Getty Images

Nagy bajban lehetnek az oltatlanok

A szakember leírása szerint egy minden eddiginél jobb terjedést és bizonyos fokú neutralizáció kerülést is mutató variánst ismerhettünk meg az indai mutáns "személyében". Fokozott terjedőképessége miatt ez a variáns még könnyebben megtalálja majd a védettséggel nem rendelkezőket, így egyértelműen az oltatlanokat veszi majd célba az újabb járványhullám. A legnagyobb probléma, hogy oltás hiányában igen magas a súlyos COVID-19 kialakulásának, illetve a kórházi kezelés szükségességének kockázata - figyelmeztetett Kemenesi.

Megnyugtatás gyanánt azonban megjegyezte, hogy olyan koronavírus-variánsról még nem tudnak, amely teljes vakcinakikerülést mutatna, és nem is számítanak ilyen mutáns megjelenésére. Igaz, a vakcinák hatásának csökkenése miatt előfordulhat, hogy az oltottak körében is kialakul egy közepes súlyosságú tünetekkel járó megbetegedés, a tudomány álláspontja azonban továbbra is az, hogy a kórháztól és a súlyos COVID-19-től nagy arányban védettek maradunk.

"Oltassunk? Igen."

A virológus szerint nagyon fontos, hogy beoltassuk magunkat, illetve 12-15 éves gyermekeinket is a koronavírus-fertőzés ellen. Véleménye szerint azért kell így cselekednünk, hogy ne adjunk teret a járványnak. "Ráadásul továbbra sem érdemes kockáztatni a természetes fertőzést, továbbra is sok az ismeretlen" - mutatott rá.

Az esetleges szívizomgyulladás keltette aggodalmakra pedig úgy reagált, hogy ez a jelenség csak rendkívül ritkán fordult elő az oltottak körében, és még nem is mutattak ki egyértelmű összefüggést a vakcina és a probléma között. Az új típusú koronavírus okozta COVID-19-betegség azonban az esetek 7-25 százalékában okozhat ilyen bajt szövődményként, sőt egyes becslések szerint akár 60 százalékos arány is előfordulhat. "Nem kérdés innentől, hogy mi a biztonságosabb" - írta a virológus.

