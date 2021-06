Fotók: oltják a kiskorúakat a COVID-19 ellen

Ahogy mi is beszámoltunk róla, múlt hét csütörtöktől már a 12-15 éveseket is lehet regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra az erre a célra létrehozott oldalon. A regisztrációt a szülő jogosult elvégezni. A folyamat során meg kell adni a gyermek nevét, életkorát, tajszámát és lakcímét, valamint a szülő elérhetőségeit is.

Kétszázan már meg is kapták

A szerdai adatok szerint eddig már mintegy 32 ezer gyermeket regisztráltak az új típusú koronavírus elleni védőoltásra ebből a korosztályból, és közülük több mint kétszázan már meg is kapták az első adagot. Kedden például a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján is várták oltásra a kiskamaszokat. A vakcinázás folyamatába az alábbi fotók segítségével pillanthatunk be. Mónus Márton képeiből válogattunk.

Ez a kiskorú lány már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját. Fotó: MTI/Mónus Márton

A gyermekgyógyászati klinikán kialakított oltóponton Pászthy Bea egyetemi docens oltotta be az érkező kiskamaszokat. Fotó: MTI/Mónus Márton

Minden 18 év alatti a Pfizer vakcináját kapja. Fotó: MTI/Mónus Márton

A kiskorúakat a szülők is elkísérték az oltásra. Fotó: MTI/Mónus Márton

További részletek

A COVID-19 elleni immunizálás önkéntes, kiskorúak esetében pedig a szülő jogosult dönteni erről. A vakcina beadásához a szülő írásos beleegyezésére is szükség lesz, ezért azt kérik, hogy a szülő vigye majd magával gyermeke oltására az aláírt hozzájárulási nyilatkozatot. Kérdés esetén érdemes lehet kikérni a háziorvos, a házi gyermekorvos vagy a gyermeket kezelő orvos véleményét is.

A 18 év alattiak egyébként jelenleg csak a Pfizer-féle koronavírus-vakcinával olthatóak. Ezek az oltóanyagok folyamatosan foglalhatóak a működő kórházi oltópontokon. Fontos azonban kiemelni, hogy a 12 év alattiakat továbbra sem lehet oltani, ezért az ő regisztrációjukat nem fogadják el.

