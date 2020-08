Koronavírus: ennyibe kerülhet majd egy vakcina

A Moderna koronavírus-vakcinája dózisonként kevesebb mint 40 dollárba kerül majd. Várhatóan 32 és 37 dollár - 9300 és 10800 forint - között lesz egy adag ára - közölte a CNN.

Már több millió adagot előrendeltek

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, még el sem készültek a vakcinák az új típusú koronavírus ellen, egyes országok máris milliószámra foglalták be az oltóanyagokat a cégeknél. A Moderna sem lóg ki s sorból: náluk már mintegy 400 millió dollárt - csaknem 117 milliárd forintot - tettek le előre az ügyfelek a még készülő mRNA-1273 nevű vakcinára.

A harmadik fázisba lépett a Moderna vakcinájának tesztelése. Fotó: Getty Image

Megfizethetőbb, mint a gyógyszer

A Moderna egyébként már akkor megígérte, hogy megfizethető árat szabnak majd ki a vakcinájukra, amikor kiderült, hogy a remdesivir nevű, a koronavírus-fertőzés kezelésére kifejlesztett gyógyszer adagonként 520 dollárba - 152 ezer forintba - kerül majd. A Moderna emellett azt is belengette, hogy nagyobb tétel rendelése esetén még kedvezményt is biztosítanak, így tehát akár 32 dollár alá is szoríthatják az országok a dózisonkénti költséget.

