Ennyire drága lesz a koronavírus elleni gyógyszer

A pandémia kirobbanásával egy időben világszerte több gyógyszergyártó és laboratórium kezdett el dolgozni a koronavírus-fertőzés és vele együtt a COVID-19 megbetegedés ellenszerén. Alapvetően a kutatások két irányba indultak el: az egyik tábor már korábban, más vírusok ellen bevetetett szerekkel kísérletezik, a másik teljesen új hatóanyagot fejleszt.

Az első ígéretes eredmények Amerikából, a remdesivir nevű antivirális készítményről érkeztek, amelyet eredetileg az ebola kezelésére fejlesztettek ki. A Gilead Sciences tesztjei azt mutatták ugyanis, hogy a COVID-betegek gyógyulási idejét is felgyorsítja. Bár áprilisban arról érkeztek hírek, hogy mégis hatástalan lehet a gyógyszer, májusban mégis engedélyezték, hogy a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek intravénásan adják. Most pedig a jelek szerint széles körben is alkalmazni kezdik, még akkor is, ha ez nem lesz olcsó.

A remdesivirt jelenleg intravénás kezelés útján adják a COVID-betegeknek. Fotó: Getty Images

Nem mindenhol ugyanannyiba fog kerülni

A vállalat vezérigazgatója, Daniel O'Day közölte, hogy az ötnapos kezelés 3150 dollárba (vagyis majdnem 1 millió forintba) kerül. Ezért az árért egészen pontosan 6 fiola gyógyszert kapunk, vagyis darabja 520 dollár. A cég közleményében hangsúlyozta, hogy más országokban ennél olcsóbban, 2340 dollárért (kb. 740 ezer forintért) szeretnék elérhetővé tenni a remdesivirt.

A hírek szerint a Gilead Sciences már meg is állapodott az amerikai egészségügyi hatóságokkal arról, hogy kéthetente 500 ezer adagot szállítanak le gyógyszerükből az USA kórházaiba. Arról viszont jelenleg nincsenek információk, hogy az EU-ban - és azon belül Magyarországon - forgalomba kerül-e, és ha igen, mennyibe kerül majd.