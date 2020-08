Koronavírus: verseny a kérdéses hatékonyságú vakcinákért

Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat - írta a hvg. A lap tudomás szerint már a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről.

Túl bizakodóak az országok?

A 66 millió lakosú Egyesült Királyság már 190 millió adagnyi vakcinát rendelt elő: az Oxfordi Egyetem által feljeszetettből 100 milliót, a BioNtech/Pfizer német-amerikai cégtől 30 milliót, a francia Valnevától pedig 60 millió darabot foglaltak le. A nagy mértékű túlbiztosításból egyértelműen kitűnik a bizonytalanság, ugyanis egyelőre nem lehet tudni, hogy melyik gyártó oltóanyaga lesz valóban hatékony a koronavírus-fertőzés ellen - akár az is előfordulhat, hogy egyik sem.

Azonban nem csak a britek ennyire bizakodóak a még készülő vakcinákkal kapcsolatban. A 125 millió lakosú Japán 120 millió adag vakcinát rendelt a BioNtech/Pfizertől, míg az Egyesült Államok 100 milliót foglalt le a Sanofi/GSK-tól. Az egyik legrosszabb helyzetben lévő Brazília pedig 100 millió adag védőoltás biztosításáról állapodott meg a brit AstraZeneca gyógyszergyártóval, akik az Oxfordi Egyetem kutatói által fejlesztett koronavírus-vakcinát forgalmazzák majd. De ugyanezzel a céggel kötött szerződét Németország, Olaszország, Franciaország és Hollandia is összesen 400 millió dózisról. Kérdés, hogy vajon akkor is ki kell-e fizetniük az országoknak az előre berendelt oltóanyagok legyártását, ha időközben kiderül, hogy az ígéretesnek gondolt vakcina mégsem hatékony.

Meglehetősen kockázatos látatlanban szerződést kötni a vakcinákról.

Mi a helyzet Magyarországgal?

A fenti számokat látva jobban merül fel a kérdés, hogy vajon itthon már elindult-e a szervezkedés. A hvg a magyar kormányt és az operatív törzset is megkereste ezzel, amelyre egy egymondatos választ kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ebből kiderült, hogy több külföldi kormányhoz hasonlóan Magyarország is megkezdte a tárgyalásokat - több megbízható partnerrel is - a koronavírus-vakcina beszerzésével kapcsolatban. Gyártót, darabszámot és egyéb, pontos adatokat azonban nem közöltek az illetékesek.

Egyet tudunk tehát: hogy valamilyen egyezkedés megindult itthon is az új típusú koronavírus elleni vakcinák beszerzéséről. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy minden ilyen jellegű, előzetes szervezkedés csak akkor értékelhető jó döntésnek, ha a kísérleti fázisban berendelt oltóanyagról be is bizonyosodik, hogy valóban véd COVID-19 ellen. Ellenkező esetben anyagilag meglehetősen kockázatos látatlanban ilyen szerződéseket kötni.

Furcsa ez a sietség

"Nem szokványos, hogy az országok előre befoglaljanak készleteket olyan vakcinából, amely még el sem készült" - nyilatkozta a hvg-nek Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője. A szakember elmondása szerint jelenleg nagyon sok gyógyszergyártó dolgozik a koronavírus-vakcinán, és ezek között több ígéretes is van. Azonban nemrég épp az oxfordiról derült ki, hogy ugyan kialakítja az immunitást az alanyokban, de tartós védettség helyett csak a tünetek enyhítésére és a halálozási arány csökkentésére képes. Ez az a vakcina, amelyből 4 EU-s ország összesen 400 millió darabot rendelt elő. Közben - ahogy már mi is beszámoltunk róla - az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztette a világot, hogy bár vannak ígéretesnek tűnő vakcinák, tökéletes megoldás pillanatnyilag még nincs, és az sem kizárt, hogy olyat soha nem is lesz.

A WHO emellett azt is elképzelhetőnek tartja, hogy lesz hatékony vakcina, azonban csak néhány hónapos védettséget ad majd koronavírus-fertőzés ellen. Ez megmagyarázhatja, hogy egyes országok miért foglalt le a lakosai számánál jóval több adagot a védőoltásból.

