Koronavírus: elérhetetlen a nyájimmunitás?

Májusig 56 ezren kaphatták el itthon a koronavírus-fertőzést - részletek itt.

Európa eddigi egyik legnagyobb átfogó koronavírus-vizsgálatát végezték el spanyol kutatók, melynek eredményeiről a The Lancet című orvosi folyóirat online felületén július 6-án közzétett tanulmányukban számoltak be. A korábban Magyarországon végzett reprezentatív kutatáshoz hasonlóan itt is az volt a tudósok célja, hogy felmérjék a közel 47 milliós spanyol lakosság hány százaléka esett már át koronavírus-fertőzésen. Spanyolország Nagy-Britannia után Európa legsúlyosabban érintett területe, ahol eddig több mint 250 ezer igazolt koronavírus-fertőzöttről és 28 ezer áldozatról tudnak.

A társadalmi távolságtartás, a maszkviselés továbbra is fontos eszközei maradnak a járvány elleni védekezésnek. Fotó: Getty Images

Az április 27. és május 11. között végzett tanulmányban eredetileg majd százezer véletlenszerűen kiválasztott, de a spanyol lakosságot reprezentáló embertől szerettek volna mintát venni, végül mintegy 60 ezer alanyt tudtak bevonni a kétlépcsős szerológiai tesztelésbe, melynek eredményei alapján a kutatók úgy becsülik, a spanyol lakosság mindössze 5 százaléknál alakultak ki eddig antitestek, melyek azt bizonyítják, hogy ők már átestek a fertőzésen. Ez körülbelül 2,3 millió embert jelenthet. Ez az öt százalék azonban még messze alatta van annak az értéknek, a kutatók becslései szerint a népesség kb. 70-90 százalékának kellene átesnie a fertőzésen, mely a nyájimmunitás eléréséhez szükséges.

A tengerparton kevesebben betegedtek meg

Az átfogó vizsgálat során többek között arra is keresték a választ, az ország 50 tartományában hogyan alakult a fertőzés, milyen volt a nemek és életkor szerinti megoszlás aránya. Kiderült, férfiak és nők közt hasonlóan 5 százalékos volt az antitestek jelenléte, életkor szerint a 65 év felettiek körében voltak többen (6 százalék), akik már átestek a fertőzésen, míg 19 év alatt mindössze 3,4 százalékos volt az arány. Területi megoszlásban ennél jóval magasabb különbségeket találtak azonban a kutatók. A part menti régiókban a COVID-19 antitestek prevelanciája 3 százalék alatti volt, míg a belső területeken, ahol a járvány leginkább tombolt, hét tartományban is 10 százalék feletti volt a fertőzésen átesettek aránya, akadt, ahol a kutatók becslései alapján a lakosság 15 százalékának szervezetében vannak jelen afertőzéskövetkeztében termelődő antitestek.

A tanulmány szerzői rámutattak, annak ellenére, hogy a járvány súlyosan érintette Spanyolországot, az átfertőzöttség aránya továbbra is alacsony, így nem elég a nyájimmunitás kialakulásához. Hangsúlyozták, a járvány elleni védekezéshez a jövőben is szükséges a társadalmi távolságtartás, az új esetek elkülönítése és kontaktjaik azonosítása. Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk már, Magyarországon túl Kínában és az Egyesült Államokban is végeztek már hasonló kutatásokat, s mind ugyanarra az eredményre jutott, a vizsgált lakosságok jelentős része még nem érintkezett a koronavírussal.

Hiába kötelező, egyre többen fütyülnek az üzletekben a maszkhordásra - a részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.