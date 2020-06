Koronavírus: nem tart sokáig a védettség

Az új típusú koronavírus ellen termelődött antitestek hamar eltűnnek a szervezetből, tehát a fertőzésből felépült pácienseknél nem alakul ki tartós immunitás - állapította meg egy friss kínai tanulmány.

A tünetmentes fertőzöttek szervezetéből már 8 hét alatt eltűnnek az antitestek.

Fotó: Getty Images

8 hét után jelentősen csökken a védettség

Jelentősen lassítja a koronavírus terjedését a kötelező maszkviseléd - a részletekért kattintson ide!

A szakemberek 37 tünetmentes és 37 tüneteket mutató koronavírus-fertőzöttet vontak be a kutatásba. Az alanyok vérének vizsgálata során azt látták, hogy 90 százalékuknál már a gyógyulásuk után 2-3 hónappal is jelentősen csökkent az antitestek mennyisége - olvasható a Minnesotai Egyetem oldalán. A tanulmány szerzői szerint ezek az eredmények azt sugallják, hogy kockázatos lehet azt feltételezni, hogy a gyógyult betegek immunitást élveznek az újrafertőződés szempontjából. Ez a megállapítás pedig nagy mértékben befolyásolhatja majd a szociális távolságtartásra vonatkozó ajánlások fenntartásának idejét is.

70 százalékkal csökken az antitestszint

A fő megállapítások között szerepelt, hogy a tünetmentes koronavírus-fertőzöttek 93 százalékának szervezetében már a kórházból való hazaengedésük után 8 héttel átlagosan 71,1 százalékkal kevesebb antitest volt jelen. A tüneteket produlálók 97 százalékánál pedig 76,2 százalékkal csökkent a mennyiség 2 hónap elteltével.

Érdekes továbbá az is, hogy a tünetmentes betegek 40 százaléka néhány hónappal később már egyáltalán nem védett egy újabb koronavírus-fertőzéssel szemben, míg azok körében, akik panaszokkal is küzdöttek a COVID-19 miatt, csupán 12,9 százalék ez az arány. Ők azok, akiknek a szervezetében már egyáltalán volt jelen az antigén a vizsgálatok idején.

Budapest XI. kerületének egyik kisboltjában fajult el egy konfliktus, miután a maszkját otthon felejtő 56 éves nőt úgy meglökte az üzlet biztonsági őre, hogy a nőnek eltört a csuklója. A részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!