Koronavírus: ekkorra érhetjük el a nyájimmunitást itthon

A 70-80 százalékos átoltottságot tartja a nyájimmunitás legalsó határának Falus András immunológus, aki úgy látja, ennek elérése nemcsak az emberek oltási hajlandóságától, hanem az oltóanyagok beszerzésétől és azok elosztásának gyorsaságától is függ. Az ATV Híradójának nyilatkozó szakember kiemelte, hogy nyájimmunitásról csak azt követően lehet beszélni, hogy az emberek a második adag koronavírus elleni vakcinát is megkapták. Falus hozzátette, nagyon szeretné, ha még ebben az évben kialakulhatna itthon a 80-90 százalékos átoltottság, a nyájimmunitási küszöb eléréséig azonban szükség van a járványügyi intézkedések betartására, a távolságtartásra és a helyes maszkviselésre.

Kardosné Huszár Ildikó klinikai diabetológiai szakedukátor beolt egy nőt a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának első adagjával az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben kialakított oltóponton. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A gyerekeket is be kellene oltani

"A teljes körű nyájimmunitás elérése teljesen lehetetlen anélkül, hogy a gyerekeket ne oltsuk át" - mondta el a téma kapcsán dr. Póta György házi gyermekorvos, aki azt is kiemelte, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámában már a gyermekeknél is előfordultak súlyos lefolyású megbetegedések. A szakértő szerint a gyerekek vakcinázása nemcsak az ő védelmüket szolgálja, hanem a lakosság védettségéhez is szükséges lenne. A 18 év alatti fiatalok ugyanis a lakosság 20 százalékát teszik ki, vagyis a legjobb esetben is csak 80 százalékos átoltottságot érhetünk el addig, amíg nem kezdjük el beoltani a gyerekeket is.

Erre azonban jelenleg még nincs lehetőség, az első vizsgálatok ugyanis nem terjedtek ki arra, hogyan hatna az oltóanyag a fiatalokra. Azonban ahogy arról korábban a Házipatika.com is beszámolt, Izraelben már megkezdték a vakcina tesztelését a 12 évnél idősebb gyerekek körében, a Pfizer oltóanyaga pedig jelenleg az egyetlen, amelyet már 16 éves kor felett megkaphatnak a fiatalok.

Azoknál az embereknél, akik korábban már átestek a koronavírus-fertőzésen, közel hétszer intenzívebb immunreakciót váltottak ki a vakcinák. Ezeknél az embereknél a vakcinák valószínűleg hatékonyabb védelmet építhetnek ki a kórokozó ellen. Erről bővebben ide kattintva olvashat korábbi cikkünkben.