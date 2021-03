Koronavírus: hamarosan a gyerekeket is olthatják?

Koronavírus: jöhet a védettséget adó tabletta - kattintson!

A gyerekek bevonásával zajló vakcinateszteket szerdán kezdték meg az észak-karolinai Duke Egyetemen, ahol az orvosok egy 9 éves ikerpárt oltottak be először a Pfizer-BioNTech-féle, koronavírus elleni oltóanyaggal - közölte Sharon Castillo, a Pfizer szóvivője. Elmondása szerint az év második felében várhatóak az első eredmények, és azt remélik, hogy 2022 elején már a 12 éven aluliak is megkaphatják az oltásukat. A Pfizer képviselői egyébként korábban azt mondták, hogy az idősebb gyerekek adatainak elemzése után kezdik a vakcinakísérleteket a 12 éven aluliaknál. "A 12 és 15 év közötti korosztály adatai bátorítottak minket" - mondta Castillo, aki azonban nem árult el részleteket az eddigi eredményekről.

A kísérlet részleteiről szólva a szóvivő elmondta, hogy a tudósok az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinát három különböző mennyiségű adaggal tesztelik majd 144 gyereken. Mindegyik adagot először az 5 és 11 év közötti, majd a 2 és 4 év közötti, végül a 6 hónapos és 2 év közötti gyerekek kapják meg. A leghatékonyabb mennyiség meghatározása után a vállalat 4500 gyermeken teszteli az oltást.

Azt remélik, hogy 2022 elején már a 12 éven aluliak is megkaphatják az oltást. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Már a többi vállalat is tesztel gyerekeken

A Moderna amerikai vállalat a múlt héten jelentette be, hogy megkapták oltásukat az első gyermekek. A cég új kísérletében a 6 hónapos és 12 éves kor közötti kiskorúakon tesztelik a COVID-19 elleni oltóanyagot. A Johnson & Johnson szintén benyújtotta kérelmét az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságához, miszerint oltóanyagukat a 12 és 18 év közötti, illetve a 0 és 18 év közötti fiatalok esetében is tesztelnék. Az AstraZeneca brit vállalat és az Oxfordi Egyetem pedig a múlt hónapban indított el egy kísérletet Nagy-Britanniában, amelynek keretében 6 éves gyermekeken tesztelik vakcinájukat.

Ezért lenne jó, ha beolthatnák a kiskorúakat

A gyermekek immunizálása elősegítené az iskolák újbóli megnyitását, valamint hozzájárulna a járvány megszüntetéséhez - mondta a The New York Times-nak Emily Erbelding, az Országos Egészségügyi Központ (NIH) orvosa, aki a COVID-19 elleni vakcinák különböző korosztályokban történő tesztelését felügyeli. Becslések szerint ahhoz, hogy elérjék a nyájimmunitást az országban, a lakosság 80 százalékának beoltására van szükség, a 18 év alatti gyermekek pedig az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 23 százalékát teszik ki. Így ha a felnőttek túlnyomó többségét be is oltanák, a nyájimmunitást nehéz lenne elérni a gyermekek beoltása nélkül - mondta Emily Erbelding.

