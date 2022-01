Koronavírus: a véltnél jóval korábban kezdhetett terjedni

Beszámolók alapján ilyen a hosszú COVID.

2020 januárjának első hetében számoltunk be arról, hogy megjelent Kínában egy korábban ismeretlen, tüdőgyulladást okozó vírus. Akkor még csak mintegy 60 fertőzöttről tudtak a közép-kínai Vuhanban. Nem sokkal később már Kínán kívül is egyre több beteget regisztráltak, az első három európai esetet pedig 2020. január 24-én jegyezték fel, mégpedig Franciaországban. 2020 májusában azonban kiderült, hogy egy másik francia beteg lehet az első európai beteg, az új kórokozót ugyanis kimutatták egy 2019. december 27-ei vérmintájában. Egy új norvég tanulmány azt állítja, hogy az új típusú koronavírus még ennél is korábban jelent meg Európában.

Több várandós nő vérében már 2019 decemberében kimutatható volt a vírus.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Már 2019 novemberében is fertőzte az európaiakat

Kimutatták az új típusú koronavírust egy várandós nő 2019. december 12-én vett vérmintájában az Akershus Egyetemi Kórház kutatói. A tudósok szerint a kismama már akár 2019 novemberében is megfertőzhetett (vagy legkésőbb december elején), de rajta kívül még további három terhes nőnek volt olyan mintája, amely már az első franciaországi eset diagnosztizálása előtt is pozitivitást mutatott - számolt be a norvég tanulmány eredményeiről az Euronews. A szakértők összesen 1500 állapotos nő 2019 decemberében vett vérmintáját vizsgálták meg.

"Eredményeink megváltoztatják a koronavírus-járvány történetét Norvégiában és az egész világon is" - vélekedett Anne Eskild, a kórház professzora és főorvosa. Hozzátette, mivel az általuk vizsgált nők a világ minden tájáról érkeztek az intézménybe, arra következtetnek, hogy a koronavírus már a világjárvány bejelentése előtt is jelen lehetett szinte mindenhol.

Norvégiában a terhesgondozás része, hogy minden várandós nőtől vérmintát vesznek, hogy ellenőrizzék, a pácienseknél kimutatható-e bármilyen nemi úton terjedő fertőzés. Ezeket a mintákat aztán hosszabb távon, anonim módon tárolják, így lehetőség volt arra, hogy a 2019-es vérmintákon koronavírusteszteket végezzenek. "Valószínűleg kevés olyan ország van, ahol a kutatók lakossági szinten hozzáférhetnek a tárolt vérmintákhoz, ezért csak nagyon kevés ehhez hasonló retrospektív tanulmány készült" - jegyezte meg Eskild.

Hollandiában már a Dél-afrikai Köztársaság bejelentése és az onnan induló járatok érkezése előtt azonosították a koronavírus omikron nevű variánsát.