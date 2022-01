Egyelőre nincs egyértelmű, tudományos magyarázat arra, hogy egyeseket miért gyötör meg jobban hosszabb távon a koronavírus-fertőzés, mint másokat. A szakemberek szerint több erőforrást kellene elkülöníteni a hosszú COVID kutatására és kezelésre, sok beteg életét ugyanis jelentősen megkeserítik afertőzésmaradványtünetei - hívta fel a figyelmet egy videóban a Sky News. A beszámolóban egy hosszú COVID-dal foglalkozó klinika dolgozói és betegei is megszólalnak.

Vannak, akik akár hónapokon át mellkasi fájdalommal, migrénnel és fáradtsággal küzdenek.

Fotó: Getty Images

"Borzasztó ez az egész"

Az egyik beteg, Laura Swarbrick a saját elmondása szerint korábban vírustagadó volt. Azt gondolta, az egész koronavírus-járvány csak kitaláció, így a hosszú COVID létezésével sem hitt - egészen addig, amíg meg nem tapasztalta ő is. A koronavírus-fertőzés miatt kilenc hétig feküdt az intenzív osztályon, gyógyulttá nyilvánításával azonban nem értek véget a szenvedései. "Folyamatosan rosszul vagyok, állandóan migrénem van, és nagyon fáj a mellkasom minden reggel, amikor felébredek. Borzasztó ez az egész" - mesélte a nő. A problémák azonban nem merülnek ki a fizikai panaszokban. Ahogy sok más hosszú COVID-os, Laura is konstans fáradtságot érez, aludni azonban nem tud, mert rémálmok gyötrik és attól retteg, hogy újra visszakerül a kórházba.

Bár egyre többen mesélik el szörnyű tapasztalataikat koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban, sokan továbbra is szkeptikusan állnak a járványhoz és ellenzik a védőoltások beadatását is. Egy másik hosszú COVID-os beteg, Ilyas Mohammed a riportban úgy fogalmazott, ő tavaly majdnem életét vesztette a betegség miatt, és szerinte "elment az eszük" azoknak, akik szerint nincs szükség az oltásra és a vírus nem is jelent veszélyt. "Mindenkinek be kell adatnia a védőoltást, mert az megmentheti az életünket" - emelte ki a férfi.

A kórházban kezelt COVID-osok felét érinti

A Royal Preston Kórházban, ahol a tudósítás készült, körülbelül 1500 beteget kezelnek a COVID-19 maradványtüneteivel, egyik COVID-osztályukon pedig négy hét alatt megnégyszereződött a páciensek száma. A helyi szakemberek szerint a gyógyultnak nyilvánított, majd hazaengedett fertőzötteik csaknem fele később a hosszú COVID okozta panaszokkal tér vissza az intézménybe.

Dr. Sharanda Gudur, a Royal Preston Kórház szakembere szerint a hosszú COVID egy krónikus betegséggé növi ki magát a jövőben. Éppen ezért nagyon fontosnak tartaná, hogy mindenki elfogadja, hogy ez egy létező és önálló kórkép, amelyet komolyan kell venni, a betegeknek pedig mielőbb meg kell adni azt az ellátást, amelyet megérdemelnek.

