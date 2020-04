Koronavírus: a mellkasi fájdalom ekkor jelez fertőzést

Mint azt a szakember írása elején leszögezi, fontos tudni, hogy a mellkasi fájdalmat számos dolog okozhatja. "Ha hirtelen lép fel, azonnal hívjunk mentőt. Jelezhet ugyanis szívrohamot, ilyenkor afájdalomáltalában mellkastáji nyomással jár együtt, bár ez egyénenként eltérő lehet" - magyarázza.

Ilyen, ha a COVID-19 miatt fáj a mellkasunk

A valódi kihívás azonban az, hogy megkülönböztessük a feszültség, idegesség, illetve a COVID-19 miatt érzett mellkasi fájdalmat, folytatja. Előbbi esetében a kellemetlen szimptóma teljesen váratlanul jelentkezik, és szapora szívveréssel, légzési nehézséggel társulhat. Dr. Smith ismét hangsúlyozza: amennyiben egy percnél tovább kínoznak minket a tünetek, hívjunk segítséget, bízzuk szakemberre annak eldöntését, hogy mi áll a hirtelen fellépő fájdalom mögött.

Mikor jelez a mellkasi fájdalom koronavírus-fertőzést? Fotó: Getty Images

A COVID-19 által okozott mellkasi fájdalmat ezzel ellentétben nem egyik pillanatról a másikra érzékeljük. Ahogy telnek a napok, úgy súlyosbodnak, gyűlnek a fertőzés tünetei, hasonlóan más vírusos megbetegedéshez. "Összefoglalva, akinek a mellkasi fájdalmon kívül nincs panasza, az valószínűleg nem kapta el a kórt. Amennyiben azonban az érintett napok óta beteg, és már mellkasi fájdalmat is érez, szinte biztos, hogy fertőzött" - így a belgyógyász.

Igyekezzünk csökkenteni a stresszt

Dr. Smith aláhúzta, sokat segíthet ebben a nehéz időszakban, ha figyelünk a légzésünkre. "Rengeteg minden miatt idegeskedhetünk most, de sok dolgot mi magunk is kontrollálni tudunk. Ha úgy érezzük, nem bírjuk már a stresszt, csináljunk pár percig légzőgyakorlatokat, ezt én minimeditációnak hívom. 4 mp-ig szívjuk be a levegőt, tartsuk bent 2 mp-ig, majd fújjuk ki, ez szintén 4 mp-ig tartson. Annyiszor ismételhetjük meg, amennyiszer kényelmes" - tanácsolja.

Cikkét azzal zárja, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy az érzéseinket magunkba zárjuk. Igyekezzünk kibeszélni, ami a szívünket nyomja, és ne figyeljük minden percben a híreket. Ha úgy alakul, szakemberhez is fordulhatunk, sok terapeuta tart online konzultációkat, hogy segíteni tudjon azoknak, akiknek szükségük van rá.

Forrás: webmd.com

