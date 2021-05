Koronavírus: a kopaszodó férfiakra veszélyesebb

Az új típusú koronavírus-járvány kirobbanásakor hamar kiderült, hogy elsősorban az idősebb korosztályra és a krónikus betegségekkel élőkre veszélyes a megbetegedés, majd a tapasztalatok arra is rámutattak, hogy a túlsúllyal élőkre is komoly veszélyeket tartogat a COVID-19. A kórházi statisztikák alapján a nemek között is érzékelhető különbség mutatkozik a súlyos lefolyású megbetegedések tekintetében: ahogy arról a Házipatika.com-on is beszámoltunk, a férfiaknál sokkal súlyosabb a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19, és több életet is követel, mint a nők körében. Egy friss kutatás a medicalxpress.com portál szerint arra kereste a választ, hogy milyen okok húzódhatnak a jelenség hátterében, és érdekes eredményre bukkantak: úgy tűnik, egy olyan gén miatt lehetnek veszélyben a férfiak, ami az idő előtti kopaszodást is okozza náluk.

Az elhízott férfiak gyakrabban halnak bele a COVID-19-be - kattintson a részletekért!

Veszélyben a kopaszodó férfiak

Az amerikai kutatócsoport azért kezdte el vizsgálni ezt a bizonyos gént, mert észrevették, hogy a férfias típusú hajhullással (hivatalos nevén androgén alopecia) küzdők gyakrabban kerülnek kórházba a COVID-19 miatt. "A kórházi ellátásra szoruló férfi fertőzöttek 79 százalékánál jelentkezett androgén alopecia, holott hasonló életkorú populációban átlagosan 31-53 százalékos a hormonális hajhullás előfordulási aránya" - mondta el dr. Andy Goren, az Applied Biology vállalat tiszti orvosa, aki társaival az Európai Bőr- és Venerológiai Akadémia (EADV) tavaszi ülésén ismertette az eredményeiket.

h i r d e t é s

Egy, a kopaszodásért is felelős gén miatt lehetnek veszélyben a férfiak. Fotó: Getty Images

A kutatók kiemelték, hogy az androgén alopecia kialakulásáért a legújabb kutatások szerint az úgynevezett androgén-receptor (AR) gének a felelősek, amelyek túlzottan érzékenyen reagálnak a férfi nemi hormonokra. A COVID-19 lefolyásában nagy szerepet játszó, úgynevezett TMPRSS2 nevű enzim ugyancsak androgénérzékeny, így az AR gének ennek működésére is hatással lehetnek. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy a férfias típusú hajhullással küzdő fertőzötteknél súlyosabb formában jelentkezik a COVID-19.

A gén előre jelezheti a súlyos betegséget

Hogy elméletüket bizonyítsák, a kutatók 65 férfi genetikai elemzését végezték el, akiket koronavírus-fertőzéssel kezeltek kórházban. A szakértők ez alapján megállapították, hogy az AR gén bizonyos strukturális különbségeivel rendelkező férfiaknál nagyobb eséllyel alakult ki súlyos lefolyású COVID-19. Dr. Goren szerint ez azt jelenti, hogy az ilyesfajta géneltérések biomarkerként szolgálhatnak arra vonatkozóan, hogy egy fertőzöttnél milyen nagy annak a kockázata, hogy intenzív terápiás ellátásra szorul majd a betegség miatt. "Az eredmények újabb bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a férfi nemi hormonok fontos szerepet töltenek be a súlyos lefolyású COVID-19-ben" - tette hozzá.

Dr. Teresa Murray Amato New York-i sürgősségi orvos külső szakértőként véleményezte a tanulmányt, és ő is megállapította, hogy a nagyobb számú androgén-receptorok szignifikáns összefüggést mutattak a koronavírus-fertőzés miatti intenzív terápiás ellátást igénylő esetekkel. "Bár a tanulmányt kis létszámú csoporton végezték el, az eredmények magyarázatképpen szolgálhatnak arra, hogy miért kerül több férfi fertőzött intenzív osztályra a COVID-19 következtében, és miért halnak bele gyakrabban a fertőzésbe" - részletezte, majd hozzátette, további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítsák, ennek fényében az androgén receptorokat blokkoló gyógyszerek hatásosak lehetnek-e a férfi fertőzöttek kezelésében.

Több tanulmány is megjelent az elmúlt időszakban arról, mennyire hatékonyak a jelenlegi koronavírus elleni vakcinák a különböző új mutációk ellen. Mutatjuk, mik a legfontosabb fejlemények - ide kattintva elolvashatja erről szóló cikkünket.