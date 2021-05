Koronavírus: a vakcinák így hatnak a mutánsokra

Az elmúlt egy hétben több tanulmány is megjelent a különböző, már forgalomban lévő koronavírus elleni vakcinák új, leginkább aggodalomra okot adó variánsok elleni hatékonyságáról. A cnn.com összeállítása nyomán mi is áttekintjük az eredményeket.

Csak így nyújt teljes védettséget

Az első országos vizsgálatot - talán nem meglepő módon - a nyájimmunitást a világon először elért Izraelben végezték, ahol a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájával immunizálták a lakosságot. A The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint a vakcina akkor a leghatékonyabb, ha az alany mindkét dózist megkapta belőle, és a második után is eltelt legalább 14 nap. Dr. Eric J. Haas, az izraeli egészségügyi minisztérium rutin immunizálásért felelős részlegének vezetője a publikációban úgy fogalmazott, a BNT162b2 (Pfizer/BioNTech közös oltása) két dózisa minden korosztályban rendkívül hatékonynak bizonyult a tünetmentes és a tünetes fertőzések, a kórházi ápolás, a súlyos COVID-19 és a halálozás megelőzése tekintetében is, beleértve a B.1.1.7. vírusvariánst (brit mutáció).

Az izraeli tanulmány szerint a Pfizer közel 100 százalékban véd a brit koronavírus-mutáció ellen.

Az adatok alapján elmondható, hogy a Pfizer-oltóanyaga 95,3 százalékos védelmet nyújtott a fertőzésekkel szemben, 96,7 százalékos védelmet pedig a halálos kimenetelű COVID-19 ellen, a második dózist követő 7. nap után. A legjobb eredmények azonban a 2. adag után 14 nappal születtek, akkor már 96,5 százalékos volt afertőzéselleni védelem, 98 százalékban védett az oltóanyag a kórházba kerüléstől és 98,1 százalékban a halálos kimeneteltől. Egyetlen dózis után azonban ehhez képes jóval csekélyebb a védelem - figyelmeztetnek a tanulmány szerzői. Egy adag vakcina mindössze 57,7 százalékban véd a fertőzésekkel szemben, 75,7 százalékban a súlyos, kórházi kezelést igénylő COVID-19 kialakulása és 77 százalékban a halálos kimenetelű koronavírus-fertőzés ellen.

A dél-afrikai variánssal szembeni védelemről azonban nem tudtak érdemi információval szolgálni a tanulmányban, mivel az a mutáció a vizsgálat idején még csak elenyésző számú fertőzést okozott Izraelben. "Az immunitás növelése egy újabb adag oltóanyaggal még fontosabbá válhat, az olyan új változatok megjelenésével, melyek olyan genetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amik ellenállóbbá teszik őket az oltásokkal vagy a korábbi fertőzések nyomán kialakult immunitással szemben" - kommentálta a tanulmányt az attól független Jonathan Ball, a brit Nottingham Egyetem molekuláris virológusa.

Katarban a dél-afrikai mutánst is vizsgálták

Az izraelitől függetlenül egy másik kutatócsoport Katarban a Pfizer dél-afrikai és brit variánsok elleni hatékonyságát vizsgálta. Eredményeik bizakodásra adnak okot. A brit variánssal szembeni védettséget ők 89,5 százalékra mérték a második dózis után két héttel. A B.1.351, azaz dél-afrikai variánssal szemben pedig 75 százalékos hatékonyságot mutattak az eredményeik. Minderről New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányukban számoltak be.

A gyártók már készültségben vannak

Mint arról többször is írtunk már a HáziPatika.com-on, egyre több olyan koronavírus-mutáció jelenik meg a világon, amelyik új tulajdonságainak köszönhetően jobban képes kijátszani mind az emberek természetes immunrendszerét, mind az oltások által kiváltott immunválaszt. Az egészségügyi szakemberek pedig attól tartanak, a vírus idővel még ellenállóbb variációkban jelenhet meg.

A gyártók ezért nem várnak ölbe tett kézzel, máris tesztelnek olyan újabb formulákat, amik hatékonyak lehetnek a legaggasztóbb vírusmutációkkal szemben. A Pfizer és a Moderna által használt mRNS technológia mindezt megkönnyíti a korábbi metódusokhoz képest, mivel az oltások alapjául szolgáló genetikai anyagot laboratóriumban készítik, így könnyen módosíthatóak.

Jól vizsgáztak az emlékeztető oltások

A Moderna a múlt héten arról számolt be, hogy a már meglévő vakcina jelenleg használt adagjának felével végzett 3. emlékeztető oltás képes megnövelni az immunválaszt a dél-afrikai és a P.1-es, az USA-ban jelenleg dominánssá vált brazil változat ellen. Egy, a kifejezetten B.1.351-es mutációra alakított emlékeztető oltás pedig még hatékonyabb volt - közölte a gyártó. Kísérletükben 40 olyan embert vizsgáltak, akiket 6-8 hónappal ezelőtt oltottak be a Moderna 2. dózisával. A vérvizsgálatok azt mutatták, az önkéntesek felénél alacsony volt az ellenanyag-válasz az említett két mutációval szemben. Ám, amikor kaptak egy 3. emlékeztető dózist, azt követően ugyanolyan hatékonyan reagált szervezetük a mutánsok ellen, mint a vad (eredeti) SARS-CoV-2 ellen. "A nemkívánatos események többsége enyhe vagy közepesen súlyos volt" - közölte a társaság.

"Ösztönzőleg hatnak ránk ezek az új adatok, megerősítik abbeli bizalmunkat, hogy az emlékeztetőoltás-stratégiánknak védelmet kell nyújtania az újonnan észlelt változatok ellen. A titerek (antitestek jelenlétének mérőszáma) erőteljes és gyors emelése az elsődleges vakcinázást meghaladó szintre egyértelműen bizonyítja az mRNS-1273 vakcinaváltozat immunmemória-növelő tulajdonságát" - idézi a közlemény Stéphane Bancelt, a Moderna vezérigazgatóját. A vállalat egyébként egy olyan vakcinaerősítőt is tesztel, ami az eredeti formulát kombinálja a dél-afrikai mutáns ellen átalakított változattal. "Folyamatosan frissítjük a COVID-19 elleni vakcináinkat amíg szükséges, hogy ellenőrzés alatt tarthassuk a pandémiát" - így Bancel. A mostani kutatások második fázisú adatait ugyan még szaklapban nem publikálták, mivel ahhoz még nincs elegendő adatuk, de elérhetővé tették egy pre-print oldalon az eddigi eredményeket.

A Novavax ellenben már publikálta a New England Journal of Medicine-ben korábbi kutatási eredményeit, mely szerint a vakcinájuk megvéd a dél-afrikai variáns ellen. Eszerint a Novavax oltóanyaga 49 százalékos hatékonysággal teljesített a HIV-státusztól független alanyok körében, és 60 százalékos eredményességgel a HIV-negatív felnőttek között a Dél-afrikai Köztársaságban végzett kísérletben. A Novavax azonban egyelőre még nem kérte az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hatóságtól oltóanyaga sürgősségi engedélyezését. A cég egyébként a Pfizer, a Moderna és a Johnson & Johnson vakcináitól eltérő formulát használ.

Ha Magyarországon is felbukkan a valószínűleg súlyosabb fertőzést okozó indiai mutáns, akkor újra kell gondolni a járványügyi intézkedéseket is - mondta el Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Ha kíváncsi a további részletekre, olvassa el korábbi cikkünkben.