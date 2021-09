Koronavírus: 479 új fertőzött és 5 halott itthon

Újabb 479 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 817 159-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 5 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30 123-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Beoltanak egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Balázs Attila

353-an vannak kórházban

Jelenleg 7 259 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 353-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 41-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 779 777 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 4 605 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,76 millió tesztet végeztek már el az országban.

h i r d e t é s

Elérhető a 3. oltás

Bonyolult és nehéz helyzetet idéz majd elő, hogy az idei őszi-téli időszakban egyszerre fog terjedni a koronavírus és az influenzavírus - figyelmeztetett egy hazai szakértő.

Eddig már 5,85 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,56 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is terjed az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. Az eddigi információk szerint már 590 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

Több mint 18 hónapja borította fel az életünket az új típusú koronavírus, nem csoda tehát, ha már nagyon várjuk a végét. De vajon lesz-e vége?