Koronavírus: 113 új eset és 4 áldozat itthon

Újabb 113 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 807 322-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 4 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29 948-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak krónikus betegségben szenvedő személyek voltak: két áldozat a 40-es éveiben járt, kettő pedig az 50-es éveiben.

Gulyás Gábor háziorvos Janssen-vakcinával olt be egy nőt Nyíregyházán. Fotó: MTI/Balázs Attila

320-an vannak kórházban

Jelenleg 43 467 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 320-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 45-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 733 907 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 4411 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6 millió tesztet végeztek már el az országban.

Részletek a vakcinázásról

Ez a gyermekorvosok véleménye a kamaszok oltásáról - kattintson! h i r d e t é s

Eddig 5 375 923 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 4 299 073-an pedig már a második dózist is megkapták. A 12-15 éves gyermekeket is lehet regisztrálni védőoltásra, a már érvényes regisztrációval rendelkezők pedig foglalhatnak is időpontot az online rendszeren keresztül. Közben Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, ezért ismét fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány további lassítása és a kedvező tendencia fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Meghosszabbított készültség

Mint arról a hvg.hu beszámolt, a kormány ismét meghosszabbította fél évvel a járványügyi készültséget, az erről szóló rendelet a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg. A járványügyi készültség eredetileg 2020. december 18-áig tartó hatályát egyszer már megtoldották hat hónappal, 2021. június 18-ig, a mostani újabb fél évvel csak 2021. december 18-án veszti hatályát. A rendelet a mai naptól lép hatályba.

A járvány csillapodni látszik, de mennyire kockázatos most egy utazás? Olvassa el a részleteket korábbi cikkünkben!