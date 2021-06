Koronavírus: mennyire kockázatos most egy utazás?

Jó ötlet járvány idején színházba menni? Kattintson ide a válaszért!

A biztonsági és higiénés intézkedéseknek, valamint az egyre növekvő átoltottságnak köszönhetően egyre több országban javult jelentősen a koronavírus-helyzet, ezzel együtt pedig az utazási kedv is látványos növekedésnek indult. A WHO ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az országoknak tanulniuk kellene a tavaly nyári tapasztalatokból, ugyanis vélhetően az utazások is hozzájárultak ahhoz, hogy kezdetét vegye a második hullám, amely az elsőnél is súlyosabbnak bizonyult.

Vajon mennyire kockázatos most egy utazás? Fotó: Getty Images

Az utazási irodák nem aggódnak ennyire

A hazai utazási irodák azonban nem értenek egyet a WHO aggodalmaival - számolt be róla az Infostart. Bár az ilyen és hasonló negatív hírek nincsenek túl jó hatással a turizmusra, ennek ellenére kifejezetten nőtt az utazási kedv az elmúlt időszakban - nyilatkozta Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az InfoRádiónak. Emlékeztetett, hogy továbbra is számtalan korlátozás van érvényben az utazásokkal kapcsolatban, amelyek a koronavírus-járvány féken tartását szolgálják.

Ilyen szigorra számíthatunk

A repülések alkalmával például még mindig nagyon komoly előírások vannak, és ezeket szigorúan betartják, illetve betartatják mindenhol. Emellett a szállások és a kulturális helyszínek érdekét is szolgálja a megfelelő óvintézkedések fenntartása. Sok helyen tehát továbbra is kötelező a maszk és a távolságtartás, de a rendszeres fertőtlenítésre és az érintésmentes megoldásokra is kiemelt figyelmet fordítanak az új típusú koronavírus esetleges terjedésének megakadályozása érdekében.

