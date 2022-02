Koronavírus: 101 újabb haláleset itthon

Világszerte már több mint 400 millió fertőzést regisztráltak az új koronavírus megjelenése óta.

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) felbukkanása óta immár több mint 1,67 millióan fertőződtek meg igazoltan. COVID-19-ben eddig a napig 42170 beteg hunyt el - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal szerda reggel kiadott jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg 229 ezerre becsülik az országban. Kórházban 5108 fertőzöttet kezelnek, közülük 193-an vannak lélegeztetőgépen.

Szerdáig 3,74 millióan vették már fel a COVID-19 elleni harmadik, megerősítő oltást. h i r d e t é s Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A kormányzati tájékoztatás kiemeli, hogy februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon, amikor a 12 év feletti korosztályból bárki előzetes időpontfoglalás nélkül is kérhet a helyszínen COVID-19 elleni védőoltást."Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat" - hangsúlyozza a jelentés. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Szerda reggelig mintegy 6,13 millióan kapták meg az alapimmunizáláshoz szükséges két oltásdózist, illetve Janssen-vakcina esetén az egyetlen dózist. A megerősítő harmadik oltást 3,74 millióan vették fel. Immár foglalható és felvehető negyedik oltás is, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltást 18 év felettiek kérhetik, amennyiben a harmadik oltásuk beadása óta eltelt legalább négy hónap.

A szakértő szerint az ötödik járványhullám hamarosan lecseng itthon, és egyelőre bizonytalan, hogy jön-e újabb.