Koronavírus-oltás: változott a szakmai ajánlás

December 23-án tette közzé az NNK a december 20-ai keltezésű, Szakmai ajánlás a COVID-19 védőoltások alkalmazásához című dokumentumot. Ebben szó esik a többi között a 18 éven felüliek, illetve a 12-17 évesek harmadik oltásáról, a Moderna-vakcina adagolásáról, a fertőzésen átesett személyek immunizálásáról és a negyedik dózissal kapcsolatos hazai állásfoglalásról is.

12 év felett mindenkinek ajánlják a 3. oltást

Koronavírus: ismét oltathatunk időpontfoglalás nélkül.

A szakmai ajánlás alapján elmondható, hogy 12 év felett tulajdonképpen mindenkinek javasolt a harmadik oltás beadatása a COVID-19 ellen. Akik a 2 alapoltás beadatása után megfertőződtek, azoknak a gyógyulást követően legalább 4, legfeljebb 6 hónappal tanácsos kérni a megerősítő dózist. Ellenjavallatként csupán a korábbi dózisok után fellépő anafilaxiás reakciót jelölik meg, egyéb kritikus helyzetekben - például lázas állapot, szervátültetés vagy veszélyeztetett terhesség esetén - csupán a 3. oltás halasztását tartják indokoltnak.

Beoltanak egy férfit a koronavírus elleni oltóanyag harmadik, emlékeztető adagjával.

Fotó: MTI/Varga György

Megjegyzik, hogy az oltóanyag kiválasztása minden esetben az oltóorvos feladata. Általánosságban elmondható azonban, hogy egyik kombinációt sem "tiltják" a szakemberek, és már az mRNS-vakcina homológ oltási sora is bekerült az ajánlások közé, amely azt jelenti, hogy például 2 Pfizer-vakcina után harmadik dózisként is be lehet adni ugyanezt a típust. A Moderna esetében - bármilyen kombinációnál - fél dózist kell csak beadni megerősítő oltásként.

Mi a helyzet a 4. oltással?

A frissített szakmai ajánlás a negyedik oltás kérdésére is kitér. Mint írják, egyelőre nem tartják indokoltnak a negyedik ismétlő dózis általános bevezetését, még külföldi utazás vagy munkavállalás esetén sem. Ez a javaslat azonban a jövőben még módosulhat a koronavírus-vakcinák hatékonysági vizsgálatainak eredményei, illetve a járványhelyzet alakulásának függvényében.

Megjegyzik továbbá, hogy a koronavírus-fertőzésen oltatlanul átesett személyeknek a felgyógyulás után várakozási idő nélkül, azonnali oltást tanácsolnak. "A fertőzésen való átesettség nem felel meg immunizációnak. Minden esetben a teljes oltási sor beadása szükséges" - olvasható a dokumentumban.

