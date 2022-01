Koronavírus: ismét oltathatunk időpontfoglalás nélkül

A novemberi-decemberi oltási akcióhetek nagy sikernek örvendtek. A harmadik dózisok nagy részét ekkor adták be a hazai lakosságnak. Az átoltottság további növelése érdekében januárban minden héten lesz újabb oltási akció a kórházi oltópontokon, de a háziorvosoknál is szerveznek oltásiakció-hétvégéket. Minden háziorvos egy-egy pénteket és szombatot kiválasztva COVID-19 elleni védőoltásban részesítheti a praxisába tartozó oltandókat - mondta Galgóczi Ágnes.

Az oltási akciók időpontja a kórházi és kijelölt járásközponti oltópontokon (szakrendelőkben). Forrás: koronavirus.gov.hu

Fontos a megelőzés

A szomszédban már dominánssá vált az omikron. h i r d e t é s

Magyarországon eddig már több mint 6 millióan kaptak legalább egy védőoltást az új típusú koronavírus ellen, és az oltottak több mint felének már a harmadik dózis is beadták. Ez nagyon fontos a járványhelyzet további romlásának elkerülése, valamint az omikron variáns elterjedésének megakadályozása szempontjából.

A kicsiket is folyamatosan oltják

A szakember közölte azt is, hogy az 5-11 éves korosztály oltása is folyamatosan zajlik a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Már több mint 61 ezren regisztráltak az oltásra ebből a korosztályból, és több mint 47 ezren már meg is kapták az első dózist. A héten sokan már a második oltást kapják. Az oltóanyag folyamatosan érkezik a gyermekek számára is, de javasolt időpontot foglalni az erre a célra létrehozott oldalon.

Az NNK osztályvezetője megemlítette továbbá, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízből kimutatható koncentrációja a vizsgált minták esetében lassú csökkenést mutat. Emiatt a szakemberek abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány leszálló ágba kerül, és az oltásokkal meg tudjuk akadályozni a kór további terjedését.

Bár még épphogy csak leszálló ágba került a negyedik hullám, a magyar felnőtt lakosság többsége szerint rövidesen máris berobban a koronavírus-járvány ötödik hulláma itthon - derült ki egy friss hazai felmérésből.