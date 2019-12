Körömgomba: ezek jelentenek veszélyt

A körömgombás megbetegedéseket nem csak rossz higiéniájú helyen kaphatjuk el, de több olyan egészségügyi faktor van, amelyek hajlamosítanak erre a betegségre.

a Magyarországon élőknek például több mint a fele már átesett valamilyen gombás fertőzésen. A körömgomba szerencsére kezelhető, nem súlyos betegség, ám rendkívül kellemetlen, ráadásul kezelés nélkül szövődményei is lehetnek: például



ekcéma vagy orbánc is kialakulhat, súlyos esetben pedig vérmérgezés is. A leggyakoribb eset természetesen az, ha rossz higiéniás körülmények között elkapjuk, például strandon vagy uszodában, ha nem papucsban, hanem mezítláb tusolunk. Az ilyen óvintézkedések sem mindig elegendőek, mivel vannak olyan rizikófaktorok, amelyek kifejezetten hajlamosítanak a gombás fertőzésekre, így a körömgombára is. Az alábbi faktorok esetén különösen oda kell figyelni és lehetőség szerint meg kell előzni az olyan helyzeteket, ahol körömgombával találkozhat szervezetünk.

Könnyen elkaphatjuk a strandon vagy uszodában

A cukorbetegség Első helyen kell kiemelni a cukorbetegséget. A cukorbetegség egyik velejárója, hogy növeli az érintettek szervezetének fertőzésre való hajlamát, gyengíti a kórokozókkal szembeni védelmét. Ennek az az oka, hogy miközben a szövetek cukortartalma kezeletlen vagy rosszul kezelt betegségben megnő, vagyis kiváló táptalajul szolgál a baktériumoknak, gombáknak, az immunrendszeri falósejtek funkciója károsodik, így nem tudják a szervezet védelmét megfelelően ellátni.



Ezért a diabéteszesek esetében gyakoriak a gombás bőr- és nyálkahártya-fertőzések, valamint a körömgomba is. Olyannyira, hogy nemegyszer éppen a fokozott gombásodás alapján ismerik fel a diabéteszt. A gombák által károsított bőr, az apró berepedések teszik lehetővé a baktériumok bejutását a szervezetbe. Az apró hámsérülések a cukorbetegek esetében különösen azért veszélyesek, mert a bőr természetes regenerálódó képessége a rossz vérellátás miatt igen lassú, így a kis sérülésből is könnyen kialakulhatnak nehezen gyógyuló sebek, fekélyek, amelyek így el is fertőződhetnek.

Az elhízás A túlsúly nemcsak az anyagcserét, a szív- és érrendszert, illetve a mozgásszerveket terheli, de a bőr állapotára is hatással van. Kevesen tudják, de az elhízás a gombás megbetegedésekre, így a körömgombára is hajlamosít. Ha valaki túlsúlyos és erősen izzad, akkor a hajlatomban megrekedt izzadság kiváló melegágya a gombás fertőzéseknek.

