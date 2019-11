Házi módszerek a körömgomba ellen

Azillóolajának, a teafaolajhoz hasonlóan, antiszeptikus, antibakteriális, mikroba- és gombaellenes hatásai is vannak, ezért a fent leírt módszert oreganóolajjal is elvégezhetjük.található vegyületek nagyon hatékonyak a gombás fertőzések ellen. Keverjünk össze azonos mennyiségű fokhagymaolajat és ecetet, a keverékkel alaposan kenjük be az érintett körmöket, majd tekerjük be egy puha, tiszta anyaggal (akár egy zoknit is húzhatunk). Hagyjuk hatni néhány órán keresztül, majd nagyon alaposan öblítsük le. A fokhagymaolajat otthon is könnyen előállíthatjuk: két gerezd fokhagymát áztassunk be két evőkanál olívaolajba, majd hagyjuk állni legalább egy napon keresztül.