Kiderült, mi okozza a rejtélyes indiai paradicsomlázat

Mint azt megírtuk, India két államában, Keralában és Orisszában több mint száz kisgyermeket betegített meg egy rejtélyes fertőzés május eleje óta. A betegséget paradicsomláznak, avagy paradicsominfluenzának hívja a köznyelv, mivel a tünetei között – láz és intenzív ízületi fájdalmak mellett – olyan vörös bőrhólyagok is előfordulnak, amelyek akár paradicsomméretűre duzzadhatnak. A laboratóriumi tesztek szerint a járvány nem köthető sem a dengue-, sem a chikungunya-, sem a zika-lázhoz, ahogy a bárányhimlőért felelős varicella-zoster vírus és egyéb herpeszvírusok kóroki szerepét is kizárták. Bár a betegség halálesetet eddig nem okozott, és az érintettek jellemzően néhány nap alatt maradéktalanul felgyógyultak, azért a koronavírus-pandémia árnyékában sokakban ébresztenek aggodalmat a hasonló, rejtélyes fertőzésekről szóló hírek.

Egy augusztus 26-án a The British Medical Journalben megjelent tanulmány ugyanakkor tisztázta a helyzetet, rámutatva, hogy a paradicsomlázért valójában egy már jól ismert vírus a felelős. Sarah Pitt, a Brightoni Egyetem mikrobiológusa a The Conversation oldalán publikált cikkében összefoglalta a tanulmány főbb megállapításait. Mint írja, két brit gyermektől azután vettek mintát laboratóriumi vizsgálatokhoz, hogy családi vakációról Keralából visszatérve paradicsomlázgyanús tüneteket produkáltak. A vizsgálatokból aztán kiderült, hogy mindkettejüket egy enterovírus, a Coxsackie-vírus A16 jelű szerotípusa fertőzte meg.

Valószínűsíthető, hogy az indiai paradicsomláz nem más, mint a Coxsackie-vírus okozta kéz-láb-száj betegség. Fotó: Getty Images

Ez a kórokozó felelős a kéz-láb-száj betegségért, amelynek legfőbb tünetei közé tartozik a betegek tenyerén, talpán és szájában megjelenő hólyagos kiütések. „Úgy tűnik tehát, hogy a paradicsominfluenza valójában egyszerű kéz-láb-száj betegség. Nem az influenza egy típusa, semmi köze a paradicsomhoz, és még csak egyáltalán nem is új betegség” – hangsúlyozta Pitt. Hozzátette, dacára a hasonló elnevezésnek a betegség a szarvasmarhák között terjedő száj- és körömfájással sem áll rokonságban. Általában enyhe panaszokat okoz csupán, majd nagyjából egy hét alatt rendeződik a betegek állapota. Ez idő alatt a fájdalomcsillapítás mindenképpen hasznos lehet azonban.

A fertőzés olykor a gyermekek szájában is fájdalmat idéz elő, megnehezítve ezáltal a nyelést. Így különösen kisgyerekeknél problémát jelenthet a kiszáradás. Ezen felül nagy ritkán vírusos agyhártyagyulladás is kialakulhat szövődményként. A szakember szerint fontos ugyanakkor leszögezni, hogy Indiában egyetlen súlyos esetről sem számoltak be a paradicsomláz kapcsán. Mint számos más gyermekkori fertőzés, a Coxsackie-vírus-fertőzés is gyorsan terjed, elsősorban a fertőzöttek székletével és a hólyagokban felgyülemlő folyadékkal érintkezve. Éppen ezért a betegeket mindenképpen javasolt elkülöníteni a tünetek fellépését követő öt napban.

