Jelek, hogy elkaptad a csókbetegséget

„A mononukleózis általában a tinédzserek és a fiatal felnőttek betegsége, amelyet csókbetegségnek is hívnak. Az elnevezés onnan ered, hogy a csókbetegséget okozó Epstein-Barr-vírus testnedvekkel, a többi között nyállal adható tovább, ugyanakkor más vírusok (például a citomegalovírus) is okozhatnak a mononukleózishoz hasonló tüneteket” – mutatott rá dr. Karászi Viktória, az Infektológiai Központ nemigyógyász, bőrgyógyász szakorvosa. A fertőzést bárki elkaphatja, az emberek többsége azonban tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel átesik rajta. Komolyabb tüneteket inkább idősebb korban tapasztalhatnak az érintettek. Aki egyszer már átesett a betegségen, életre szóló védettséget szeret, így a későbbiekben nem kaphatja el újra.

A csókbetegség gyakran fordul elő tinédzserek és fiatal felnőttek körében. Fotó: Getty Images

A mononukleózis tünetei

„A mononukleózis többnyire a vírusfertőzésekre jellemző tünetekkel, fáradtsággal, hőemelkedéssel, gyengeséggel, erős torokfájással kezdődik. Ha megnézzük a beteg torkát, megnagyobbodott mandulákat láthatunk, amelyeken sárgás lepedék jelenik meg. Szembetűnőek lehetnek a szimmetrikus, főleg a nyaki régióban tapintható megnagyobbodott nyirokcsomók, illetve a testszerte jelentkező, kanyaróra emlékeztető kiütések is” – sorolta a szimptómákat Karászi doktornő. Hozzátette, a tünetekhez lép-és ritkábban májmegnagyobbodás is társulhat. Ez utóbbi esetben jobb bordaív alatti kellemetlen, feszülő érzést tapasztalhatnak az érintettek.

A mononukleózis általában három-négy hétig tart, és többnyire szövődménymentesen gyógyul, de az általános gyengeség, elesettség, fáradékonyság akár hónapokon keresztül is megmaradhat. „A klinikai kép sokszor már önmagában is sejteti, hogy mononukleózissal van dolgunk, de a diagnózist laborvizsgálattal tudjuk megerősíteni” – mondta el a szakember. A betegségre jellemző, hogy a vérképben megnő a fehérvérsejtek száma, illetve a fertőzésre jellemző atípusos limfociták jelennek meg. Emellett megemelkedhetnek a májenzimértékek is.

Mire kell figyelni mononukleózis esetén?

A betegségnek nincs specifikus terápiája. Sok pihenés és bőséges folyadékfogyasztás javasolt. Szükség esetén fájdalom- és lázcsillapító adható, de antibiotikum alkalmazásának nincs létjogosultsága. A mononukleózis többnyire enyhe lefolyású, ezért orvosi ellátást sem igényel, ám ha heves hasi fájdalmak, komolyabb légzési, nyelési nehézségek és idegrendszeri tünetek jelentkeznek, haladéktalanul fordulj orvoshoz! „A mononukleózis megelőzésére nincs oltás, a fertőzés ellen az alapvető higiénés szabályok betartásával védekezhetünk. Rendszeresen mossunk kezet! Ne igyunk másokkal ugyanabból a pohárból vagy üvegből, és kerüljük a közös evőeszköz-használatot is” – tanácsolta dr. Karászi Viktória.