Hétvégén már sétálhatunk a pesti alsó rakparton

Budapest újranyitása érdekében, a kiindulópontként meghozandó intézkedések célja, hogy koronavírus elleni védekezés jegyében a lehető legkisebb szintre csökkentsék a zsúfoltságot. Ennek megfelelően már ezen a hétvégén elkezdik megvalósítani a Budapest Restart program egyik fontos elemét, azaz átadják a hétvégére a gyalogosoknak a rakpartot - mondta a főpolgármester megjegyezve, hogy a Margitsziget és az Óbudai-sziget is az előző hétvégéhez hasonlóan látogatható lesz.

Fontos az óvatosság

El kell indítani a nyitást Budapesten, de csak megfelelő óvatossággal, lépcsőzetesen - fogalmazott Karácsony. "Ami jár a vidéki települések polgárainak, az jár a budapestieknek is" - emelte ki. Úgy véli, a magyarországi lakosság fertőzöttségi szintje alacsony, ez pedig bizakodásra ad okot, és lehetővé teszi az országban az újranyitást. Hozzátette, véleménye szerint Budapesten nincs koronavírus-járvány, csak járványveszély. Azt reméli, hogy a kormány mihamarabb meghozza azt a döntés, amely elindítja a fővárosi nyitás folyamatát elindítja. Mint mondta, a kerületi polgármesterek közül mindenki az újranyitás pártján áll.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy napirenden van a fővárosi játszóterek és sportpályák megnyitása is. Ezzel kapcsolatban még folyik az egyeztetés a kerületi polgármesterekkel. Hozzátette, a közösségi közlekedés az érettségik után is teljes kapacitással működik tovább. Beszámolt továbbá arról, hogy reményei szerint hamarosan be tudják mutatni azt az applikációt, amely a koronavírus-járvány idején segítséget nyújt a fővárosiaknak a zsúfolt közterületek elkerüléséhez.

Holnap jöhet a döntés

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel azt nyilatkozta a Kossuth Rádiónak, hogy szombaton megszülethet a döntés a budapesti lépésekkel kapcsolatban, amelyet várhatóan holnap délután jelentenek be. A koronavírus elleni védekezés második szakaszában a vidéki nyitást már 2 hete megkezdték, hétfőtől pedig Pest megyére is kiterjesztik a lazításokat.

