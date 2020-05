Orbán: hamarosan Budapesten is újraindulhat az élet

Két hete vidéken már enyhültek a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú korlátozások. Tegnap azonban bejelentették, hogy a lazításokat Pest megyére is kiterjesztik.

Védőfelszerelést viselő ápoló megsimogatja egy beteg kezét a fővárosi Szent János Kórházban.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mi lesz Budapesttel?

A miniszterelnök szerint Budapest a nagy kérdés, ugyanis itt van a legtöbb fertőzött és halálos áldozat. Ráadásul az óriási népsűrűség miatt itt a legnehezebb korrigálni a rossz döntéseket - fogalmazott. A koronavírus-fertőzöttek számának alakulása alapján Orbán Viktor úgy látja, hogy az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, ám nagyon fontos, hogy mindenki felelősségteljesen viselkedjen. Mint mondta, szombat délelőtt még egyeztet kormányon kívüli szakemberekkel, és szombat délután megszülethet a döntés a budapesti lépésekről. A miniszterelnök azonban arra is figyelmezetetett, hogy továbbra is egy világjárvány kellős közepén vagyunk. A koronavírus-járvány európai áldozatainak száma 150 ezer körül lehet. Magyarország azonban a legsikeresebben védekező országok közé tartozik - hangsúlyozta.

Az iskolák újranyitása is nagy kérdés

Az iskolák újranyitásáról azt mondta, ma még nem lehet választ adni arra, hogy erre idén sor kerül-e. Mivel néhány nap alatt is változhat a koronavírus-helyzet, folyamatos készenlétre van szükség. A gyermekeknek valószínűleg nem lenne bajuk, de hazavihetik a fertőzést, ezért kell óvatosnak lenni - tette hozzá.

Megemlítette továbbá, hogy a bölcsődei és óvodai ügyeten is alakítani kell, a szülők ugyanis jelenleg csak a kijelölt intézményekbe vihetik a gyermekeiket, nem pedig a megszokott helyre. A miniszterelnök szerint az lenne a legideálisabb, ha minden gyermek mehetne abba az intézménybe, ahová egyébként is jár. Ehhez azonban még meg kell egyezni a polgármesterekkel, az óvodák nagy része ugyanis önkormányzati fenntartású - közölte. Hozzátette, amíg az óvodák és a bölcsődék ügye nincs rendezve, addig nem lehet az iskolákkal foglalkozni.

