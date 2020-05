Így indulhat újra az élet Budapesten

Tizenöt oldalas dokumentumban foglalta össze a főváros felelős újraindításához szükséges lépéseket Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest Restart nevű javaslatcsomagban a főpolgármester hangsúlyozza: a védezekés második szakaszában olyan eszközöket kell találni, amely hosszabb távon is fenntartható és amelyek mellett az élet a lehető legjobban hasonlít a megszokotthoz. A főváros fokozatos újranyitását úgy kell megszervezni, hogy a járvány újbóli "belobbanására", esetleges szezonális visszatértére is reagálni lehessen.

A hétköznapok korábban megszokott rendje az alábbi feltételek teljesülése esetén állhat helyre:

Az új fertőzöttek száma alacsony szinten stabilizálódik;

A tesztelés tömeges és folyamatos, ezek adatai nyilvánosak és alátámasztják az újranyitás lehetőségét;

Felépülnek a szükséges egészségügyi tartalékkapacitások, és senki nem eshet el olyan ellátástől, amelynek elmaradása maradandó egészségromlást okozna;

Továbbra is fegyelmezetten betartja a lakosság az ismert biztonsági intézkedéseket (higiéniai intézkedések, száj- és orrvédő eszközök viselése, távolságtartási szabályok).

Ahhoz azonban, hogy a fővárosban biztonságosan újra lehessen indítani a korábban megszokott életvitelt, a főpolgármester szerint az alábbi lépések mentén kell haladni.

Önkormányzatok bevonása, világos tájékoztatás

A kormány szorosabban működjön együtt az önkormányzatokkal, egyértelmű tájékoztatást kaphasson minden település a szükséges intézkedések meghozásához.

A város több pontján is ideiglenes kerékpársávokat alakítottak ki. Fotó: MTI/Mónus Márton

A tömeges tesztelés adatainak nyilvánossága

Fontos a legnagyobb rizikófaktorú csoportoknak, például az ország összes idősotthonának, a kórházi és egészségügyi dolgozóknak, a szociális ellátásban dolgozóknak és a hajléktalanoknak a tesztelése. A vizsgálatok eredményének nyilvánosságra hozatala is elengedhetetlen a megfontolt újranyitás tervezéséhez.

Új szabályok az egészségügyi és szociális ellátórendszerben

A betegség enyhébb tünetei esetén is betegszabadságra kell mennie a dolgozónak, ebben pedig az államnak is támogatnia kell a kieső bér pótlásával. A kórházakban és az idősotthonokban a folyamatos szűrést és a szigorú látogatási tilalmat az egyéb korlátozások enyhítésekor is fenn kell tartani.

Továbbra is fontos a távolságtartás

Munkakezdéskor és a munka befejezésekor a legzsúfoltabb a belváros, ezért a kormánynak érdemben vizsgálnia szükséges a rugalmas munkaidő bevezetésének/előírásának lehetőségét, hogy a munkavállalóknak ne egyidőben, hanem időben is elnyújtva kelljen használniuk a közösségi közlekedést. Az otthoni munkavégzést alapvető munkavállalói jogként szabályozhatná a kormány. Az iskolák újranyitását is kellő rugalmassággal kell tervezni, hogy a zsúfoltságot elkerülhessük.

Biztonságos vendéglátás

A vendéglátóhelyek, kiskereskedelmi egységek újranyitásának szabályait a biztonságos távolságtartás követelményeihez kell igazítani. Ennek fontos része, hogy a vendégeket ne csak zárt térben szolgálják ki, de minél több terasznak is helyet biztosítsanak. Az olyan vendéglátóhelyek, amelyek ilyen lehetőséggel nem rendelkeznek, a város bizonyos köztereit is használhatják majd.

Az arc eltakarásának szabályai

A maszkok viselése, illetve az arc eltakarását több helyszínre ki kell terjeszteni. A vendéglátóhelyek újranyitásának feltétele a személyzet kötelező maszkviselése. A játszóterek újranyitása esetén pedig a felnőttek számára érdemes előírni az arc eltakarását.

Újraszervezett közlekedés

A járvány a közlekedési szokásainkat is megváltoztatta, a jelenleginél nagyobb autós forgalmat azonban a főváros már nem bírna el. Kerékpáros sávok kijelölése, új sétálóövezetek kialakítása és a tömegközlekedés finanszírozási módjának átalakítása jelenthet megoldást.