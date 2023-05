Hétmillió embert fertőzhet meg a kolera Etiópiában

Hétmillió ember van kitéve Etiópiában a kolera veszélyének – figyelmeztetett csütörtökön az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA). A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy eddig több mint hatezer megbetegedést és 94 halálesetet jelentettek Oromia, Szomáli, Déli nemzetek, nemzetiségek és népek, valamint Szidama régiókból. "A mostani kolerajárvány az ország történetében az eddigi leghosszabb, miután az első esetet 2022 augusztusában jelentették" – ismertette az OCHA. Az ENSZ-hivatal szerint a helyzetet tetézi, hogy az özönvízszerű esők élelemhiányt is okoztak a járvány sújtotta térségekben.

Harar városa Etiópia keleti részén. Fotó: Getty Images

Beszámoltak arról is, hogy 2023 áprilisáig több mint 1,9 millió, szájon át beadható, kolera elleni vakcinát szereztek be és osztottak szét az etióp hatóságok. A hivatal azonban nehezményezte, hogy a járvány elleni intézkedéseket nagyban hátráltatta a forráshiány, az érintett térségekben a partnerszervezetek csekély száma, valamint a vízminőség ellenőrzésére szolgáló tesztek korlátozott mennyisége.

A kolera szennyezett vízzel terjedő bakteriális fertőzés, amelynek tünetei között szerepel a hányás, a kiszáradás és a kimerültség. A betegség halálos kimenetelű lehet, ha nem kezelik időben. Ma már leginkább csak egy adott területen izolált betegség, elsősorban a fejlődő világban, ahol a szegénység a tisztálkodási lehetőségek hiányával és a tanulatlansággal is társul. Az utazások felgyorsulásával a behurcolás veszélye minden országot érinthet. A WHO 50-60 országból kap ma is bejelentést. Valamennyi földrészen előfordulnak országon belüli járványok, legutóbb Vietnamban és Irakban volt több ezer embert érintő járvány. A leginkább érintett kontinens Afrika, főleg, ahol háborúk dúlnak, vagy menekülttáborokat létesítenek. Magyarországon 1997-ben, 80 év után először regisztráltak egy Indiából behozott esetet.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!