Hazamehetett a műtüdőkezelésre szorult koronavírusos kismama

Sikerrel zárult egy koronavírusos magyar nő története, akinek immár megkezdődhetett a rehabilitációja. A többszörös műtéten átesett és "műtüdő"-, azaz ECMO-kezelésben is részesült édesanya és koraszülött kislánya is jól van - közölte a jó hírt a Semmelweis Egyetem. Szilvia ellátásában egyébként az intézmény három klinikája is részt vett: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás, a Szülészeti és Nőgyógyászati, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika.

Az előzmények

A beteg a hatvani kórházból 2020. november 15-én került az egyetemre, a COVID-19 okozta súlyostüdőgyulladásés a magzat életét is veszélyeztető oxigénhiányos állapot miatt. A szakemberek azonnali, sürgősségi császármetszést hajtottak végre, ezzel megmentve a magzat életét. A nő általános állapota a műtétet követően stabilizálódott, a császármetszést követően 5 nappal pedig meg lehetett szüntetni a gépi lélegeztetést. 24 órával később azonban ismételten el kellett indítani a lélegeztetést a tüdő kiújuló funkciózavara miatt.

Szilvia mintegy 70 nap után elhagyhatta a Semmelweis Egyetem klinikáit. Fotó: Semmelweis Egyetem

A speciális, hasra fordított pozícióban alkalmazott gépi lélegeztetés ellenére nem sikerült stabilizálni a koronavírus-fertőzés szövődményeként kialakult légzészavart, így fennállt a kritikus oxigénhiányos állapot kialakulásának kockázata. Az orvoscsoport ekkor döntött úgy, hogy november 21-én Szilviánál megkezdik az úgynevezett ECMO-kezelést, tehát a betegágy mellett elhelyezett "műtüdő" segítségével helyettesítették a kismama tüdőkapacitásának jelentős részét. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján egyébként már 2012-től működik az úgynevezett extrakorporális (testen kívüli) keringés-oxigenizáció-támogató eszköz (ECMO) és a hozzá kapcsolódó program. Az elmúlt 8 év során eddig 300 esetben alkalmazták ezt a módszert, amikor a keringési és légzészavar együttesén a hagyományos gépi lélegeztetéssel nem lehetett segíteni.

Sikerült stabilizálni

Az ECMO programnak és a komplex intenzív terápiás ellátásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az új típusú koronavírussal megfertőződött Szilvia állapotát. A beteget fokozatosan "szoktatták le" a kezelőorvosok a tüdő helyettesítésére beállított ECMO-támogatásról, majd december 18-án végleg sikerült eltávolítani az eszközt. 2021. január 8-ától pedig - szintén a komplex és fokozatos terápiának köszönhetően - már a gépi lélegeztetésre sem volt szükség.

Szilvia izomereje, általános állapota és közérzete folyamatosan javult, felépült a COVID-19 betegségéből. Rehabilitációját - további intenzív terápiás kezelési igény hiányában - az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben folytatja. "Tudomásunk szerint ez volt Közép-Európában az első sikeres műtüdőkezelés a COVID-19 okozta tüdőgyulladás terápiája során. Nemzetközi statisztikák szerint is ritka, hogy várandósoknál ilyen súlyos lefolyása lesz a COVID-19 fertőzésnek, a betegség európai és amerikai megjelenése óta, alig néhány esetet regisztráltak csak" - írta oldalán az intézmény.

