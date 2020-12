Így mentettek meg egy fertőzött kismamát és gyermekét

Bravúros kezeléssel mentették meg egy koronavírusos kismama és babája életét a kecskeméti orvosok - adott hírt az eseményekről a Telex. A portál beszámolója szerint a 30 éves Barbara a terhesség 35. hetében járt, amikor megjelentek nála a COVID-19 tipikus tünetei. Bár a várandós nő december 13-ára volt kiírva, a kecskeméti orvosok november 11-én császármetszéssel a világra segítették a csecsemőt, ezzel pedig megmentették a baba életét. Ezt követően viszont a tüdőgyulladással küzdő édesanya állapota rohamosan romlani kezdett.

Egy igazi sikersztori, ami a kecskeméti kórházban történt.

Kis esélyt láttak arra, hogy felépül

A koronavírus-fertőzött anya lélegeztetőgépre került, és az orovosok egyes napokon csak minimális esélyt láttak arra, hogy a nő felépülhet. Egy hét után ugyan sikerült felébreszteni, de letargikus állapotban volt és csak lassan javult. Ekkor a nő tudata sem volt egészen tiszta, és azt gondolta, hogy akarata ellenére tartják őt ott, a kezelés részeként kaptt szerek miatt pedig sokáig hallucinációk is gyötörték.

Gyermeke adott neki erőt

Az anya állapotának gyors javulása az orvosok bátor döntésének köszönhető: átvitték a babát a COVID-19-es betegek ellátására kialakított intenzív osztályra, hogy a nő a saját szemével győződhessen meg arról, hogy gyermeke jól van. Az édesanya ekkor meg is érinthette a csecsemőt. "Néztem a picit, mozdulatlanul aludt, és azon gondolkodtam, hogy át akarnak verni, és nem is igazi. Kicsit direkt fel is piszkáltam, hogy lássam, hogy mozog, és amikor megmozdult meg hangot adott, akkor szakadt át bennem valami" - idézte fel a fontos pillanatot Barbara.

A koronavírusból felépült anya és az egészséges kislány végül 21 nap után, november 30-án engedték haza. A nő gyógyulását a kórház dolgozói is bravúrnak értékelték, tapssal búcsúztatták a családot.

