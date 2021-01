Koronavírus: van, aki legalább fél évig beteg

A koronavírus "elrabolja" a tüdő saját immunsejtjeit - kattintson a részletekért!

A koronavírus-fertőzöttek egy jelentős része még hónapokkal a gyógyulttá nyilvánításuk után sem tudnak visszatérni a betegség előtt megszokott életritmusukhoz, bizonyos panaszok ugyanis hosszú távon megkeserítik az érintettek mindennapjait. Ezt az elhúzódó állapotot nevezik hosszú COVID-nak.

A sokáig fennállló panaszokkal küzdő emberek már létre is hoztak egy olyan csoportot, amely próbálja jobban megérteni ezt a jelenséget. Egyik felmérésük szerint a hosszú COVID legalább 205 féle tünetet okozhat, amelyek közül 66 akár 7 hónapig vagy annál tovább is megnehezítheti az életet - számolt be róla a The Guardian.

h i r d e t é s

Sokan akár hosszú hónapokig is szenvednek afertőzéselhúzódó hatásaitól.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Meglepő tünetek kínozzák az érintetteket

A globális felmérésben 56 ország összesen több mint 3700 lakosa vett részt, akik bizonyítottan vagy feltételezhetően hosszú COVID-ban szenvednek. Az alanyok 18 és 90 év közöttiek voltak, és mintegy 260 kérdésre adtak választ. A kutatásban való részvétel feltétele volt, hogy az érintettnek már 2020 júniusa előtt tapasztalnia kellett a tüneteket, minimum 28 napig.

A válaszolók 65 százalékánál legalább fél évig húzódott a betegség. Hosszú távú tüneteik közé sorolták egyebek mellett a fáradtságot, a memóriazavarokat, a fejfájást, az álmatlanságot, a szédülést, a beszédzavarokat, az izomfájdalmakat és a légszomjat is. Az alanyok 86 százalékának pedig gyakran romlott az állapota testedzés, szellemi terhelés vagy stressz esetén. 45 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem tudott a korábbi munkarendje szerint visszatérni a munka világába, 22 százalék ráadásul egyáltatlán nem tudott újra dolgozni, még fél év után sem.

Nagyon fontos az utánkövetés

Ki kell emelnünk, hogy a fent említett kutatás nem nevezhető reprezentatívnak, és a válaszadók közül nem mindenki volt igazoltan koronavírusos, sokan pedig rendelkeztek legalább egy alapbetegséggel is. Mindenesetre ezek a tapasztalatok, és a korábbi kutatási eredmények arra figyelmeztetik az egészségügyi szakembereket, hogy elengedhetetlen a fertőzöttek állapotának rendszeres monitorozása, akár több hónapon keresztül.

Nemcsak a tavaly év elején megjelent új kórokozóról tudunk egyre többet, hanem a koronavírus-fertőzés hosszú távú hatásairól is. Így már az is ismert, hogy a kimerültség, valamint az ízületi és mellkasifájdalomakár hónapokig is gyötörhet minket. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!