Ezért nem használják már a Szputnyik-vakcinát a szomszédban

Szlovákiában a Szputnyik V hosszú huzavona után, viszonylag későn - csak idén júniusban - került fel a koronavírus ellen használható oltóanyagok palettájára. Az orosz oltóanyag első adagját csak július végéig vehették fel az érdeklődők, a második adagot pedig augusztus végéig. Ez idő alatt valamivel több mint 18 500-an kaphatták meg ezt az oltóanyagot. A Szlovákiának leszállított, de fel nem használt, mintegy 160 ezer adag Szputnyik-oltást még azok felhasználhatóságának lejárta előtt visszaszállították az orosz félnek.

Előkészítik az oltáshoz a Szputnyik-vakcinát a salgótarjáni kórház központi gyógyszertárában. Fotó: MTI/Komka Péter

Sok bonyodalmat szült már ez a vakcina

Elérte a 70 százalékot az Európai Unió (EU) felnőtt lakosságának körében az új típusú koronavírus okozta betegség (COVID-19) ellen teljesen beoltottak aránya. Ez azt jelenti, hogy keddig már több mint 256 millió felnőtt megkapta a szükséges mennyiségű vakcinát az unióban.

Szlovákia még márciusban kötött szerződést 2 millió adag Szputnyik V oltóanyag megvásárlásáról, amelyből 200 ezer adagot szállítottak le, de használatának megkezdése sokáig húzódott, mivel arról a szlovák gyógyszerfelügyelet (SÚKL) különböző okokra hivatkozva hónapokig nem adott ki teljes körű szakvéleményt. Az oltóanyagot végül Magyarország segítségével sikerült bevizsgáltatni. A Szputnyik V beszerzése kapcsán egyébként tavasszal több hétig tartó, kormányátalakításhoz és Igor Matovic akkori miniszterelnök távozásához vezető válság alakult ki a négypárti szlovák kormánykoalícióban.

Így áll most a szlovák átoltottság

A mintegy öt és fél milliós lakosságú országban keddig csaknem 2,4 millió embert oltottak be a COVID-19 ellen, közülük 2,1 millióan már a második adagot is megkapták. A szlovák oltóprogram keretében az orosz vakcinán kívül Pfizer/BioNTech-, Moderna-, AstraZeneca- és Janssen-féle oltóanyagot is használtak már.

Az állami gyógyszerfelügyelet (SÚKL) múlt heti adatai szerint a koronavírus ellen használt oltásokkal összefüggésben eddig 8286, oltási mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentés érkezett hozzájuk. Csaknem kilencszázan súlyos, nem kívánt hatásról számoltak be.

Az új koronavírussal való megbetegedés utáni fél évben erősen megnő a páciens elhalálozásának kockázata - figyelmeztetett Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter.