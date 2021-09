Koronavírus: elért egy fontos határt az átoltottság

A kitűzött szeptemberi határidő előtt, még augusztusban sikerült elérni a 70 százalékos átoltottsági arányt. Ezt "nagyszerű eredménynek" nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és egyúttal felszólította a még oltatlan európai polgárokat, hogy ha tehetik, minél előbb olttassák be magukat, a koronavírus-járványnak ugyanis még nincs vége.

A felnőttek 70 százalékát már beoltották az EU-ban. Fotó: illusztráció, Getty Images

Támogatják a szegény országokat

Jelentősen növeli a koronavírussal való megfertőződés és a súlyos megbetegedés elleni védelmet a Pfizer-vakcina harmadik dózisa a 60 év felettiek körében - derült ki az izraeli adatokból.

Az elnök kitért arra is, hogy az EU támogatni fogja az alacsony és közepes jövedelmű országokat is az oltási kampányaik előmozdításban és a vakcinák beszerzésében. Az EU egyébként az Európában előállított vakcinák mintegy felét már eddig is a világ más országaiba exportálta, vagyis nagyjából ugyanannyit adott tovább, mint amennyit saját polgárai számára leszállított. Az unió mindemellett mintegy 3 milliárd euróval járult hozzá a COVAX programhoz, hogy 92 alacsony és alacsonyabb jövedelmű ország számára legalább 1,8 milliárd adag oltóanyagot biztosítson.

Tekintettel a SARS-CoV-2 koronavírus új variánsainak terjedésére, a bizottság májusban új szerződést írt alá a Pfizer/BioNTech vakcinagyártó vállalattal. A megállapodás 2022 vége és 2023 között 1,8 milliárd adag COVID-19 elleni vakcina szállítását irányozza elő.

