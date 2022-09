Évente több ezer megbetegedést okoz, most ingyenes az oltás

A hetedikes gyerekek szüleinek szeptember 12-éig kell írásban nyilatkozniuk arról, hogy kérik-e gyermekük számára a humán papillomavírus (HPV) elleni ingyenes védőoltást – hívta fel a figyelmet a közelgő határidőre az RTL Klub híradója. A vakcinával több daganatos betegség is megelőzhető – köztük a méhnyakrák is, amelyből csak Magyarországon 3 ezer esetet diagnosztizálnak évente. Néhány éve már a tinédzser fiúknak is ingyenesen jár az oltás.

Mit kell tudni a HPV-ről?

A HPV főként szexuális úton terjed. A méhnyakrákos esetek mintegy 90 százalékáért ez a vírus tehető felelőssé. A fertőzés azonban a férfiak körében is előidézhet többféle daganatos betegséget, például szájüregi, garat-, hímvessző- és végbéltáji daganatot.

A tévhit ellenére a HPV nem csak a szexpartnereket gyakran váltogatókat veszélyezteti. A vírus monogám kapcsolatban is jelen lehet – hangsúlyozta Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke.

10 tény, amit mindenkinek tudnia kell a HPV-ről.

Milyen mellékhatása lehet az oltásnak?

A riport arra is kitért, hogy sokakat a HPV-oltás vélt mellékhatásai riasztanak el, ugyanis az interneten számos téves információ kering ezzel kapcsolatban (is). Az adatok szerint eddig a beoltott gyerekek kevesebb mint tizedénél jelentkezett duzzanat és bőrpír az oltás helyén. Egyetlen „súlyosabb” mellékhatásról tudnak, az pedig az oltás utáni elájulás, amely az oltott kamaszok mintegy 1 százalékánál fordul elő, azonban a vakcina ülve történő beadásával hatékonyan elkerülhető – ismertette Benkovics Júlia szülész-nőgyógyász.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!