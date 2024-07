HPV: így űzheted ki a szervezetedből

A HPV elsősorban szexuális úton terjed, és magától gyógyul, ám amennyiben elhúzódik a fertőzés, akár súlyos daganatos megbetegedéseket is okozhat mind férfiaknál, mind pedig nőknél. Léteznek azonban ellene lokális terápiák, de mivel maga a szervezet is képes lehet tőle megszabadulni, szintén hatékony lehet az immunrendszer erősítése, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás is. Ha mégsem sikerül kitisztulnia a szervezetből, akkor különböző hőkezeléses és sebészeti módszerekkel eltávolítható a fertőzött rész.

A HPV a világ leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzése. Fotó: Getty Images

Amiben az orvos tud segíteni

A terápia során elsősorban az elváltozásokat kezelik, ez azonban nem jelenti azt, hogy kiölnék a vírust a szervezetből. A kezeléssel több szakterület is foglalkozik: a nemi szervek HPV-kezelését rendszerint nőgyógyász vagy urológus szakorvos végzi, a bőrön lévő szemölcsöket pedig bőrgyógyász távolítja el.

A helyileg alkalmazott jódos kezelés rendszerint beválik, emellett szintén gyakran bevetik a folyékony nitrogénes fagyasztást, amely gyors és hatékony, kevés fájdalommal járó módszer. A szemölcsök helyén a fagyasztást követően hólyag képződik, amely sterilen megnyitva néhány nap alatt gyógyul. Ezt azonban szükséges lehet két-három alkalommal megismételni. A HPV okozta szemölcsök helyi érzéstelenítésben sebészileg eltávolíthatók, akár éles szélű, úgynevezett Volkmann-kanállal, akár lézerrel. A sebészeti módszerrel azonban elég nagy az esély arra, hogy az eltávolítás túl felületes (ilyenkor a szemölcs kiújul), vagy túl mély (ekkor pedig heg képződik).

Ecsetelő kezelésre alkalmas, maró hatású készítmény számos gyógyszertárban, drogériában kapható, ez azonban az arcon, nemi szerveken lévő elváltozások esetében nem mindig bevethető. Rákot megelőző állapotban már speciális méhszájplasztikai műtétet szoktak végezni, ilyenkor egyúttal szövettani vizsgálatra is sor kerül. Ha a rosszindulatú rák ki is zárható, továbbra is érdemes eleinte negyedévente, majd évente rákszűrésre járni. Az igazolt méhnyakrák azonban már radikálisabb beavatkozásokat tesz szükségessé, ilyen többek között a műtét, a sugárkezelés vagy a kemoterápia.

Ezzel pedig te járulhatsz hozzá a gyógyuláshoz

Vannak, akik mindenfajta kezelés nélkül sem hordozzák tovább két-három hónapnál a HPV-t, más esetekben az összes rendelkezésre álló kezelés ellenére is újra és újra pozitív a vizsgálat eredménye. Védőoltás nélkül nagyobb az esély arra, hogy a vírus ismét felbukkan, illetve szemölcsök vagy rosszindulatú hámelváltozások (elsősorban a méhnyakrák) alakulnak ki. A védőoltás beadatása mellett minden esetben szükséges az immunrendszer megerősítése és folyamatos szinten tartása. Fontos tudni, hogy a HP vírusra a fertőződés után nem emlékszik az immunrendszer, így ugyanazt a HPV-típust többször is el lehet kapni, akár ugyanattól a partnertől is.

Ahhoz pedig, hogy ne kapd el vagy ne újuljon ki, ragaszkodj a megelőzés három alappilléréhez: